Детский парад Победы в Иванове собрал более 300 малышей

Накануне 9 мая на базе ивановского детского сада № 2 прошел маленький парад Победы. На этот смотр военно-патриотических отрядов «Дорогами памяти» воспитанники городских детских садов собираются уже в четвертый раз.

Парадные расчеты ребят из 44 дошкольных учреждений, облаченные в военную форму прошлых лет и форму современных родов войск, совершили виртуальное путешествие в прошлое и прошли строем по «Красной площади». Честь открыть парад и вынести знамя Победы и флаг Российской Федерации выпала отряду юнармейцев. Ребята, чеканя шаг, представляли свой детский сад, пели песни военных лет, а затем прошли с портретами прадедов в «Бессмертном полку». В парадном строю прошли более трехсот ивановских дошколят.

«В ходе подготовке к этой акции дети очень много узнали о войне. Они не только читали стихи и пели песни, они рисовали, украшали стены, создавали совместно с воспитателями композиции, все то время они прожили и прочувствовали, - поделилась начальник дошкольного отдела городского управления образования Наталья Ниткина. - Это мероприятие – дань памяти людям, которые были участниками и свидетелями тех страшных событий».

Завершились торжества праздничным концертом для ветеранов, с участием маленьких артистов. А юные патриоты отведали настоящей солдатской каши и армейского чая.