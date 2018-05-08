Станислав Воскресенский поздравил ветеранов с Днем Победы

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский поздравил ветеранов. Сегодня глава региона встретился с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла. За праздничным столом собрались около 60 человек.

В настоящее время в регионе проживают 11 355 ветеранов, из них 709 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 90 жителей блокадного Ленинграда, 119 бывших узников концлагерей и 10437 тружеников тыла.

Торжественное мероприятие продолжается в настоящие минуты.