В Иванове на пути следования колонн «Бессмертного полка» развернут многометровое Знамя Победы

9 мая в День Победы в Иванове вновь пройдет народная акция «Бессмертный полк».

«Бессмертный полк» - акция неполитическая и некоммерческая, является добровольным движением и объединяет нас всех узами благодарной памяти к нашим дедам и прадедам», - отмечают организаторы.

Сбор участников акции и формирование колонн начнется в 14.00. Первая колонна будет располагаться напротив памятника Героям фронта и тыла у перекрестка с улицей 8 Марта.

Во время построения колонн и на пути следования будет осуществляться медицинское сопровождение и обеспечен питьевой режим для участников акции.

В 15.00 начнется шествие колонн по маршруту: памятник Героям фронта и тыла – пр-т Шереметевский – пл. Революции – пр-т Ленина – пл. Пушкина.

На протяжении всего шествия участников акции ждет музыкальное сопровождение. Также по пути следования колонн на площади Революции будет развернуто многометровое Знамя Победы, а на повороте к площади Пушкина духовой оркестр исполнит всенародно любимые песни военных лет.

Завершится шествие на площади Пушкина. Здесь с 15.30 стартуют военно-патриотические акции «Народная Победа», в рамках которой будет организована выставка военной техники и работа военно-полевого отряда. Студенты Ивановского государственного энергетического университета предложат ивановцам попробовать «блокадный хлеб», выпеченный по рецептам 1943 года из муки, подсолнечного жмыха и солода.