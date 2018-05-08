Менее чем за месяц у жителей региона изъяли почти 50 единиц гражданского оружия

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Ивановской области подвели итоги операции «Оружие». Она в регионе проводилась с 16 апреля по 4 мая 2018 года. За этот период росгвардейцы совместно с полицейскими осуществили 1490 проверок условий по обеспечению сохранности оружия, по результатам которых выявлено 74 нарушения установленных правил оборота оружия, изъято из оборота 47 единиц гражданского оружия. Кроме того, выявлено 3 факта, имеющих признаки незаконного хранения боеприпасов. Виновные привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области.