Лента новостей

 98

Новая строка в квитанциях за коммуналку, захватывающие истории выпускников Интердома и кровная месть

 165

Баскетболистки из Ивановской области вошли в пятерку сильнейших команд страны

 792

День Победы в Иванове: праздничные мероприятия

 737

Менее чем за месяц у жителей региона изъяли почти 50 единиц гражданского оружия

 549

В Иванове на пути следования колонн «Бессмертного полка» развернут многометровое Знамя Победы

 1458

Участников акции Навального в Иванове начали приглашать в полицию

 1341

Станислав Воскресенский поздравил ветеранов с Днем Победы

 1457

Детский парад Победы в Иванове собрал более 300 малышей

 1255

В Ивановской области состоялся автопробег в честь Дня Победы

 858

В Иванове пройдет «МультПарад колясок»

 1391

В Иванове при столкновении двух автомобилей пострадал 6-летний мальчик

 1000

Помещения ж/д вокзалов Иванова и Кинешмы не оборудованы автоматической пожарной системой

 1422

9 мая в Иванове будет ограничена продажа алкоголя

 1393

Инвалидам и участникам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей

 1805

Работа ивановского общественного транспорта в День Победы

 1348

Сборная Ивановской области добилась успеха на Кубке и Первенстве России по радиоспорту

 2706

В Иванове 64-летняя автомобилистка сбила ребенка, затем посадила его в свою машину и покинула место ДТП

 1935

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 8 мая

 954

В Ивановском районе сгорела «Газель»

 3971

"Славянский дом" выиграл громкое дело в Арбитражном суде

 3224

95-летнему ветерану уже доставили инвалидную коляску и помогут установить душевую кабинку

 1892

Теперь телеканал «Барс» можно смотреть в любой точке Земли

 1294

В ивановских парках установили щиты-памятки по детскому травматизму

 1074

За экологией в Заволжске теперь следят две камеры

 2308

Станислав Воскресенский принял участие в церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина

 3050

МУП «САЖХ г. Иваново» продает транспортные средства

 3029

В Иванове ветераны получили подарки от городских властей

 2058

Ивановцы успешно выступили на всероссийском турнире по каратэ

 2144

В Иванове директор компании похитил бюджетные средства, выделенные на инвалидов

 2665

В Иванове мусоровозы разбивают дороги частного сектора

 2136

В Тейкове увековечили память о Кайсыне Кулиеве

 2212

В Иванове кража одной камеры наружного видеонаблюдения попала в объектив другой

 1996

Мусорную свалку неподалеку от монумента Героям Великой Отечественной войны начнут убирать сегодня

 1793

В Иванове ранее судимый мужчина ограбил на улице безрукого инвалида

 3132

В Иванове 4-летний пассажир автобуса получил травму глаза из-за пьяного водителя

 2843

С начала эпидсезона уже более 100 жителей области пострадали от укусов клещей

 1932

В Иванове высадят 126 тысяч цветов

 3062

95-летнему ветерану ВОВ из Комсомольского района негде мыться

 6005

Адвоката, защищавшего Кабанова и Крупина, посадили в тюрьму

 4347

В кинешемском парке им. 35-летия Победы повесили перевернутый российский флаг

 2211

Житель Ивановской области украл у предпринимателя ведро селедки

 1424

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 7 мая

 2026

Мужчина погиб, женщина получила ожоги лица на пожаре в Ивановской области

 9427

Самый богатый бизнесмен России по версии Forbes родом из Иванова

 8866

Свалка мусора перед подходом к монументу Героям Великой Отечественной войны

 12366

Как загорелся "Евролэнд" в Иванове попало на видео

 11428

Директор ивановской фирмы вручил взятку чиновнику в размере 6,5 миллионов рублей

 7109

Легковушка протаранила ограждение моста и врезалась в каток

 24689

Пожар в ивановском ТЦ «ЕвроЛэнд»: эвакуировано 200 человек

 18845

Митинг Навального в Иванове: задержанных быстро отпустили