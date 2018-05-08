День Победы в Иванове: праздничные мероприятия

9 мая праздничные мероприятия начнутся в Иванове в 08.30 с возложения венков к памятникам Воину-освободителю и памятнику Скорбящей Матери на воинских захоронениях в м. Балино. В это же время состоится возложение цветов на воинском захоронении в м. Соснево.

В 09.00 будут возложены цветы к памятнику Георгию Победоносцу на площади Победы и памятнику полку «Нормандия-Неман» на улице Лежневской.

С 09.30 начнется сбор ветеранов и гостей на площадке у Памятника Героям фронта и тыла.

В 10.00 состоится торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и военный парад у памятника Героям фронта и тыла. По окончании парада гостей ожидают показательные выступления курсантов института МЧС и спортсменов-парашютистов 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Участники торжественного мероприятия возложат цветы к Вечному огню и Могиле неизвестного солдата.

С 11.45 для жителей и гостей города на противоположной стороне от Памятника Героям фронта и тыла на берегу реки Уводь откроет работу полевая кухня.

На площади Победы, а также у торговых центров «Тополь» и «Ясень» в этот праздничный день будет организована выставка военной техники. В 13.00 на площади Победы прозвучит Военный вальс.

В 13.00 на площади Победы стартует акция «Наследники Победы». Это мероприятие проводится силами учащихся и воспитанников образовательных учреждений Иванова и откроется парадом военно-патриотических клубов - участников городского смотра-конкурса строя и песни «Равнение на мужество». В ходе акции нескольких десятков школьников и воспитанников дошкольный учреждений города исполнят на площади грандиозный «Военный вальс». Для гостей мероприятия будет организована работа интерактивных площадок, включающих инсталяцию солдатской землянки, выставку военной техники, мобильный троллейбус.

В три часа дня от Мемориала Героям фронта и тыла начнет шествие «Бессмертный полк», который пройдет по Шереметевскому проспекту, проспекту Ленина к площади Пушкина, где завершится акциями «Народная Победа» и «Блокадный хлеб».

В День Победы с 17.00 до 19.00 по улицам областного центра проедет «Троллейбус памяти». Троллейбус пройдет по городу с командой чтецов -школьников, которые представят яркие отрывки из книг и стихотворений поэтов и писателей военных лет жителям города Иваново. Посетить троллейбус сможет любой желающий, каждый сможет прикоснуться к истории и творчеству русского народа, испытать невероятные эмоции, окунуться в особую атмосферу и вспомнить о событиях Великой Отечественной войны. Троллейбуса пройдет по маршруту Площадь Пушкина - проспект Ленина - ЖД вокзал – Шереметевский проспект - площадь Революции - площадь Пушкина.

В 19.00 у мемориала Героям фронта и тыла состоится Всероссийская молодежная патриотическая акция «Помним». В ходе акции ее участники из числа представителей молодежных объединений и жителей города почтут минутой молчания память солдат, павших в Великой Отечественной войне и выложат на земле слово «Помним», как символ бессмертного подвига воинов, принесших победу своей стране.

В академии МЧС в 21.00 состоится праздничный концерт и фейерверк.

Вечером праздничное гулянье на площади Пушкина продолжится концертом «Не забыть нам этой даты, что покончила с войной» (с 20.00) и завершится фейерверком в 22.00.

О том, как 9 мая в Иванове будет работать общественный транспорт, можно узнать ЗДЕСЬ.



