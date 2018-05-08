Новая строка в квитанциях за коммуналку, захватывающие истории выпускников Интердома и кровная месть

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Заплатить за давно установленные общедомовые счетчики тепла. В квитанциях за коммуналку появилась новая строчка. Разбираемся в очередном жилищно-коммунальном конфликте.

- Этого юбилея могло бы и не быть. Легендарному ивановскому Интердому – 88! Захватывающие истории выпускников из разных стран и континентов.

- Такое блюдо нужно подавать холодным. Но он об этом не знал. Сын за отца, или во что вылилась кровная месть.

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.