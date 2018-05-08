Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Новая строка в квитанциях за коммуналку, захватывающие истории выпускников Интердома и кровная месть

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»
Лента новостей
08.05.2018, 16:51
98 0
Новая строка в квитанциях за коммуналку, захватывающие истории выпускников Интердома и кровная месть
08.05.2018, 16:23
165 0
Баскетболистки из Ивановской области вошли в пятерку сильнейших команд страны
08.05.2018, 15:26
792 0
День Победы в Иванове: праздничные мероприятия
08.05.2018, 14:58
737 0
Менее чем за месяц у жителей региона изъяли почти 50 единиц гражданского оружия
08.05.2018, 14:31
549 1
В Иванове на пути следования колонн «Бессмертного полка» развернут многометровое Знамя Победы
08.05.2018, 13:47
1458 9
Участников акции Навального в Иванове начали приглашать в полицию
08.05.2018, 13:37
1341 3
Станислав Воскресенский поздравил ветеранов с Днем Победы
08.05.2018, 13:09
1457 1
Детский парад Победы в Иванове собрал более 300 малышей
08.05.2018, 13:00
1255 0
В Ивановской области состоялся автопробег в честь Дня Победы
08.05.2018, 12:27
858 0
В Иванове пройдет «МультПарад колясок»
08.05.2018, 12:00
1391 5
В Иванове при столкновении двух автомобилей пострадал 6-летний мальчик
08.05.2018, 11:38
1000 0
Помещения ж/д вокзалов Иванова и Кинешмы не оборудованы автоматической пожарной системой
08.05.2018, 11:26
1422 0
9 мая в Иванове будет ограничена продажа алкоголя
08.05.2018, 11:03
1393 0
Инвалидам и участникам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей
08.05.2018, 10:53
1805 0
Работа ивановского общественного транспорта в День Победы
08.05.2018, 10:45
1348 0
Сборная Ивановской области добилась успеха на Кубке и Первенстве России по радиоспорту
08.05.2018, 10:32
2706 2
В Иванове 64-летняя автомобилистка сбила ребенка, затем посадила его в свою машину и покинула место ДТП
08.05.2018, 10:12
1935 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 8 мая
08.05.2018, 10:09
954 0
В Ивановском районе сгорела «Газель»
08.05.2018, 00:10
3971 0
"Славянский дом" выиграл громкое дело в Арбитражном суде
07.05.2018, 18:15
3224 1
95-летнему ветерану уже доставили инвалидную коляску и помогут установить душевую кабинку
07.05.2018, 17:42
1892 3
Теперь телеканал «Барс» можно смотреть в любой точке Земли
07.05.2018, 17:17
1294 0
В ивановских парках установили щиты-памятки по детскому травматизму
07.05.2018, 17:03
1074 0
За экологией в Заволжске теперь следят две камеры
07.05.2018, 16:46
2308 0
Станислав Воскресенский принял участие в церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина
07.05.2018, 16:30
3050 0
МУП «САЖХ г. Иваново» продает транспортные средства
07.05.2018, 16:08
3029 0
В Иванове ветераны получили подарки от городских властей
07.05.2018, 15:18
2058 0
Ивановцы успешно выступили на всероссийском турнире по каратэ
07.05.2018, 15:10
2144 0
В Иванове директор компании похитил бюджетные средства, выделенные на инвалидов
07.05.2018, 14:45
2665 3
В Иванове мусоровозы разбивают дороги частного сектора
07.05.2018, 14:32
2136 0
В Тейкове увековечили память о Кайсыне Кулиеве
07.05.2018, 13:55
2212 2
В Иванове кража одной камеры наружного видеонаблюдения попала в объектив другой
07.05.2018, 13:08
1996 0
Мусорную свалку неподалеку от монумента Героям Великой Отечественной войны начнут убирать сегодня
07.05.2018, 12:50
1793 1
В Иванове ранее судимый мужчина ограбил на улице безрукого инвалида
07.05.2018, 12:44
3132 4
В Иванове 4-летний пассажир автобуса получил травму глаза из-за пьяного водителя
07.05.2018, 12:28
2843 1
С начала эпидсезона уже более 100 жителей области пострадали от укусов клещей
07.05.2018, 12:09
1932 2
В Иванове высадят 126 тысяч цветов
07.05.2018, 10:57
3062 46
95-летнему ветерану ВОВ из Комсомольского района негде мыться
07.05.2018, 10:33
6005 2
Адвоката, защищавшего Кабанова и Крупина, посадили в тюрьму
07.05.2018, 10:06
4347 8
В кинешемском парке им. 35-летия Победы повесили перевернутый российский флаг
07.05.2018, 10:01
2211 0
Житель Ивановской области украл у предпринимателя ведро селедки
07.05.2018, 09:42
1424 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 7 мая
07.05.2018, 09:37
2026 0
Мужчина погиб, женщина получила ожоги лица на пожаре в Ивановской области
06.05.2018, 22:53
9427 4
Самый богатый бизнесмен России по версии Forbes родом из Иванова
06.05.2018, 11:33
8866 9
Свалка мусора перед подходом к монументу Героям Великой Отечественной войны
05.05.2018, 22:33
12366 22
Как загорелся "Евролэнд" в Иванове попало на видео
05.05.2018, 21:15
11428 0
Директор ивановской фирмы вручил взятку чиновнику в размере 6,5 миллионов рублей
05.05.2018, 20:34
7109 3
Легковушка протаранила ограждение моста и врезалась в каток
05.05.2018, 17:12
24689 1
Пожар в ивановском ТЦ «ЕвроЛэнд»: эвакуировано 200 человек
05.05.2018, 14:12
18845 67
Митинг Навального в Иванове: задержанных быстро отпустили
Новая строка в квитанциях за коммуналку, захватывающие истории выпускников Интердома и кровная месть
Видеоанонс «Губернского наблюдателя»
08.05.2018, 16:51
98 0

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Заплатить за давно установленные общедомовые счетчики тепла. В квитанциях за коммуналку появилась новая строчка. Разбираемся в очередном жилищно-коммунальном конфликте.

- Этого юбилея могло бы и не быть. Легендарному ивановскому Интердому – 88! Захватывающие истории выпускников из разных стран и континентов.

- Такое блюдо нужно подавать холодным. Но он об этом не знал. Сын за отца, или во что вылилась кровная месть.

 

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации