Ивановцам вручили более 4 тысяч символов Победы

Более 4 тысяч георгиевских ленточек вручили ивановцам волонтеры городского волонтерского центра в ходе ежегодной патриотической акции.
Напомним, акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Иванове 24 апреля. В преддверии Дня Победы волонтеры раздавали горожанам на улицах областного центра символы Победы.
В последние дни к акции присоединилась Ивановская пожарно-спасательная академия МЧС. Курсанты раздали жителям города более 150 георгиевских ленточек, а кроме того, рассказали прохожим об истории акции и самого символа мужества и отваги русских воинов.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново