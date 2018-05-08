Студентка ИГХТУ установила 4 рекорда Ивановской области

В столице состоялись Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу (классическому троеборью) «Огни Москвы». Студентка ивановского химико-технологического университета Надежда Горшкова выступала в весовой категории 57 кг. В сумме трех упражнений наша спортсменка набрала 310 кг, что соответствует нормативу мастера спорта России. Среди 18 участниц в своей весовой категории Надежда заняла 8 место, установив при этом 4 рекорда Ивановской области: 2 юниорских и 2 взрослых (тяга становая -130 кг и сумма троеборья - 310 кг). Надежда занимается у заслуженного тренера России В.К. Агиняна.