Всю Шую временно оставят без воды

В ночь с 10 на 11 мая (с 00:00 до 02:00) для проведения ремонтных работ на трансформаторной подстанции остановят очистную водопроводную станцию. В связи с этим будет отключено водоснабжение всего города, сообщает шуйская мэрия.

После проведения ремонтных работ возможно изменение гидравлического режима, снижение качества воды по показаниям мутности.

Жителям и организациям рекомендуют обеспечить запас питьевой воды, а после начала подачи воды кипятить ее перед употреблением в течение 5 дней.

При необходимости по заявлению группы потребителей будет организован подвоз воды в требуемое место. Обращаться по телефонам диспетчерской службы: 3-86-00 и 4-40-98.