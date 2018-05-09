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Жуткое ДТП у Синей Осоки: двое погибших, трое раненых

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«БАРС» к Дню Победы: Ян Бруштейн, «Сухари»
09.05.2018, 11:50
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Жуткое ДТП у Синей Осоки: двое погибших, трое раненых
09.05.2018, 10:00
2210 0
Парад ПОБЕДЫ в Иванове: прямой эфир
09.05.2018, 09:00
2232 4
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1908 2
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1879 1
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1491 0
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1561 0
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1470 0
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3720 0
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1655 1
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3335 10
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2332 0
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1349 0
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1401 0
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Жуткое ДТП у Синей Осоки: двое погибших, трое раненых
09.05.2018, 11:29
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Жуткое ДТП у Синей Осоки: двое погибших, трое раненых

Сегодня, 9 мая, в Тейковском районе Ивановской области произошла автоавария, которая унесла две жизни. Около 7 утра на автодороге «М7 – Волга» у населенного пункта Синяя Осока столкнулись два автомобиля. Водитель машины «ВАЗ -21093» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Киа Рио».

Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, водитель «девятки»  и пассажир иномарки погибли на месте ДТП. Еще трое мужчин - 2 пассажира  и водитель «Киа-Рио» - госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

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