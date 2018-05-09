Жуткое ДТП у Синей Осоки: двое погибших, трое раненых

Сегодня, 9 мая, в Тейковском районе Ивановской области произошла автоавария, которая унесла две жизни. Около 7 утра на автодороге «М7 – Волга» у населенного пункта Синяя Осока столкнулись два автомобиля. Водитель машины «ВАЗ -21093» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Киа Рио».

Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, водитель «девятки» и пассажир иномарки погибли на месте ДТП. Еще трое мужчин - 2 пассажира и водитель «Киа-Рио» - госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.