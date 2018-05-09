В Иванове без вести пропала девочка-подросток

В Иванове полиция разыскивает 14-летнюю Анну Косарёву. 8 мая около половины седьмого вечера девочка ушла с территории двора дома №6 на улице Герцена и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: на вид 15-16 лет, рост 165 см, волосы русые, стрижка короткая, глаза светло-серые.

БЫЛА ОДЕТА: легинсы черного цвета, темно-синяя кофта с белой полосой на груди и рукавах, с орнаментом в виде английских слов, бордовые кроссовки, на голове черный ободок. Каких либо вещей при себе не было.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о разыскиваемый, сообщить в ОМВД России по Фрунзенскому району г. Иваново по тел.: 48-16-02, 48-17-57.