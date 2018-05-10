Лента новостей

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Доход семьи ивановского губернатора в 2017 году вырос на 0,5 млн.руб.

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В Ивановской области девочка во время катания вылетела с каруселей на асфальт

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Бессмертный полк в Иванове: ВИДЕОРОЛИК

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«БАРС» к Дню Победы: Людмила Дубровская, «Темная ночь»

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БАРС к Дню Победы: Майя Гуринович, «Огонёк»

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Шествие "Бессмертного полка" в Иванове: прямой эфир

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В Иванове без вести пропала девочка-подросток

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День Победы-2018 в Иванове: парад войск. ВИДЕОРОЛИК

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"БАРС" к Дню Победы: Андрей Гладунюк

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«БАРС» к Дню Победы: Юрий Гуринович, «Эх, дороги!»

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«БАРС» к Дню Победы: Ян Бруштейн, «Сухари»

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Ивановцы читают стихи ко Дню Победы

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Жуткое ДТП у Синей Осоки: двое погибших, трое раненых

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Парад ПОБЕДЫ в Иванове: прямой эфир

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Барс к Дню Победы: трио "Меридиан", "Не тревожь"

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Всю Шую временно оставят без воды

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Студентка ИГХТУ установила 4 рекорда Ивановской области

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Ивановцам вручили более 4 тысяч символов Победы

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Новая строка в квитанциях за коммуналку, захватывающие истории выпускников Интердома и кровная месть

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Баскетболистки из Ивановской области вошли в пятерку сильнейших команд страны

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День Победы в Иванове: праздничные мероприятия

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Менее чем за месяц у жителей региона изъяли почти 50 единиц гражданского оружия

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В Иванове на пути следования колонн «Бессмертного полка» развернут многометровое Знамя Победы

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Участников акции Навального в Иванове начали приглашать в полицию

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Станислав Воскресенский поздравил ветеранов с Днем Победы

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Детский парад Победы в Иванове собрал более 300 малышей

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В Ивановской области состоялся автопробег в честь Дня Победы

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В Иванове пройдет «МультПарад колясок»

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В Иванове при столкновении двух автомобилей пострадал 6-летний мальчик

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Помещения ж/д вокзалов Иванова и Кинешмы не оборудованы автоматической пожарной системой

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9 мая в Иванове будет ограничена продажа алкоголя

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Инвалидам и участникам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей

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Работа ивановского общественного транспорта в День Победы

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Сборная Ивановской области добилась успеха на Кубке и Первенстве России по радиоспорту

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В Иванове 64-летняя автомобилистка сбила ребенка, затем посадила его в свою машину и покинула место ДТП

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 8 мая

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В Ивановском районе сгорела «Газель»

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"Славянский дом" выиграл громкое дело в Арбитражном суде

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95-летнему ветерану уже доставили инвалидную коляску и помогут установить душевую кабинку

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Теперь телеканал «Барс» можно смотреть в любой точке Земли

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В ивановских парках установили щиты-памятки по детскому травматизму

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За экологией в Заволжске теперь следят две камеры

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Станислав Воскресенский принял участие в церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина

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МУП «САЖХ г. Иваново» продает транспортные средства

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В Иванове ветераны получили подарки от городских властей

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Ивановцы успешно выступили на всероссийском турнире по каратэ

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В Иванове директор компании похитил бюджетные средства, выделенные на инвалидов

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В Иванове мусоровозы разбивают дороги частного сектора

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В Тейкове увековечили память о Кайсыне Кулиеве

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В Иванове кража одной камеры наружного видеонаблюдения попала в объектив другой