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Доход семьи ивановского губернатора в 2017 году вырос на 0,5 млн.руб.

У кого из замов Воскресенского самая большая квартира и всех больше земли
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Доход семьи ивановского губернатора в 2017 году вырос на 0,5 млн.руб.
У кого из замов Воскресенского самая большая квартира и всех больше земли
10.05.2018, 06:00
190 0

Задекларированный доход губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского за 2017 год составил 8.686.930 рублей. (в 2016 - 6,8 млн)
Его супруга получила доход в 1.381.310 рублей. (в 2016 - 2,78 млн.)
Но если у губернатора в собственности только квартира в 132,4 кв.м. и гараж в 25,4 кв.м., то у супруги – 3 квартиры (39,7 кв.м., 36,6 кв.м., 35,2 кв.м.), жилой дом в 65,3 кв.м., земельный участок (1/12 собственность) в 564 кв.м. и автомобиль «Mercedes Benz С180»
Кроме того у семьи в пользовании находится квартира в 94,1 кв.м.
По сравнению с декларацией 2016 года в собственности семьи губернатора ничего не поменялось, лишь суммарный годовой доход семьи вырос почти на 0,5 млн.руб.

Среди заместителей губернатора по доходам лидируют семьи Светланы Давлетовой (5,3 млн.руб.) и Ирины Эрмиш (4,7 млн.руб.)
Вот как выглядят доходы замов губернатора:
Светлана Давлетова (экономика) – 2.433.287 (супруг – 2.950.067)
Ирина Эрмиш (социальный блок) – 1.581.634 (супруг – 3.185.914)
Александр Шаботинский (ЖКХ) – 2.142.039 (супруга – 2.424.840)
Любовь Яковлева (финансы) – 1.630.670 (супруг – 395.879)
Максим Громов (строительство)– 1.632.331 (супруга – 322.211)
Евгений Нестеров (политика) – 1.065.660 (супруга – 697.769)
Сергей Зобнин (инфраструктура) – 1.426.170 (супруга – 180.652)

Самой внушительной недвижимостью обладает семья Эрмиш – 3 квартиры (209,8 кв.м., 92 кв.м., 73,4 кв.м.) и дом в 159,4 кв.м. Плюс нежилые здания (1165,8 кв.м. и 311,1 кв.м.) и в пользовании квартира в 64,8 кв.м.
Самая большая квартира – у Евгения Нестерова (210,3 кв.м.) И она у него не одна – есть еще две - 62,9кв.м., 44,6 кв.м.
Зобнины живут в двух квартирах (146,9 кв.м., 66,6 кв.м.) и жилом доме (43 кв.м.); и еще одна квартира (55,4 кв.м.) у них в пользовании. Есть в доле нежилое помещение в 790,9 кв.м.
У Громовых две квартиры (79,5 кв.м. и 49,6 кв.м.) и жилой дом (176,7 кв.м.)
В семье Шаботинских квартира (98 кв.м.) и два дома (41,9 кв.м., 26 кв.м.)
Давлетовы владеют двумя квартирами - 168,8 кв.м и 81,8 кв.м
Замыкает рейтинг Любовь Яковлева – квартира в 62,1 кв.м. и дом в 38 кв.м.

Автопарк замов разнообразен.
У Давлетовых на авто (Mercedes Benz Е-200) только муж, а вот в семье Эрмиш машина - Mercedes Benz ML400 – записана на жену.
Громов предпочитает Volkswagen Touareg, а его супруга - Skoda Fabia.
У Сергея Зобнина Lexus NX200T, Александра Шаботинского - Volvo V90, у супруги - Volvo XC60
Евгений Нестеров предпочитает Toyota Camry, а у супруга Любови Яковлевой - Toyota Corolla

Замы губернатора владеют и земельными участками.
Самый крупный держатель земли - Евгений Нестеров – два участка по 1470 кв.м. (один из которых в доле ½), кроме того у него в пользовании находится участок в 5681 кв.м., а у супруги – в 2309 кв.м. 
Не отстает от него Александр Шаботинский – три земельных участка 1801 кв.м., 781 кв.м., 718 кв.м. 
Светлана Давлетова – 1356 кв.м., супруг – 1820 кв.м.
У супруга Ирины Эрмиш – 1184 кв.м., 1020 кв.м.
Максим Громов – 870 кв.м. (доля 45/1000), супруга – 953 кв.м. 
Любовь Яковлева – два участка в 600 кв.м. и 1000 кв.м.
Сергей Зобнин – 600 кв.м. 

С доходами других членов Правительства и руководителей областных Департаментов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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