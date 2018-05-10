Станислав Воскресенский встретил в Кинешме четырехпалубник «Георгий Жуков»

Сегодня Кинешму с рабочим визитом посещает временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. В перечне задач главы региона - осмотр туристической инфраструктуры города на Волге, в частности, причальной набережной.

И сегодня же утром в Кинешму прибыл туристический лайнер, четырехпалубный теплоход «Георгий Жуков». Кинешемцы встретили туристов хлебом-солью под звуки колоколов и духового оркестра. Среди встречающих был и глава Ивановской области Станислав Воскресенский.

Комфортабельный четырехпалубный теплоход «Георгий Жуков» стал четвертым судном, причалившим в Кинешме за две недели и третьим судозаходом компании «ВодоходЪ». Крупнейший российский оператор речных круизов, напомним, в текущую навигацию подтвердил 25 судозаходов в город на Волге. Завершится навигация 27 сентября 2018 года. Численность туристических групп варьируется от 150 до более 300 человек в зависимости от типа судна.

Прибывших по Волге гостей поприветствовал глава региона Станислав Воскресенский.

«Кинешма –это уникальный, русский город! Прогуляйтесь по Волжскому бульвару, зайдите в Успенский и Троицкий соборы, просто растворитесь в улицах Кинешмы. Этот город действительно дышит историей. Это история сопротивления и ополчения, история талантливых купцов и фабрикантов. По этим улочкам гуляли Островский и Рахманинов. Мы уверены, что вы полюбите Кинешму так же, как любим ее мы. Добро пожаловать!», – сказал Станислав Воскресенский.

Он также поздравил прибывших туристов с Днем Победы в Великой Отечественной войне и отметил, «символично, что теплоход именно с таким названием – «Георгий Жуков» – причалил в Ивановской области сегодня».

На теплоходе из Москвы прибыли более 300 человек. Их встретили экскурсоводы, которые проведут туристов по выбранным ими новым пешеходным маршрутам по историческому центру города с посещением храмов, музеев, театра. Стоянка теплохода «Георгий Жуков» в Кинешме продлится три часа.