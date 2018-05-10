Дорожный ремонт в Иванове: планы на 10 мая

По информации городского управления благоустройства, 10 мая в областном центре запланированы работы по ямочному ремонту дорожного полотна с применением литой и песчаной асфальтобетонных смесей на улицах Сакко, Комсомольской, Демидова, Дунаева, Пушкина и Ноздрина.

Профилирование покрытия автогрейдером будет идти на улицах 2-я Санаторная и Кавалерийская (от проспекта Строителей до дома №12), у проезда к дому №110А по улице Кудряшова с улиц Лежневской и Кудряшова, на межквартальной дороге от улицы Радищева к домам №№ 16 и 16-а (детские сады за кинотеатром «Лодзь»).