Ивановцам предложат сделать селфи с коровой Ивановной и продегустировать гигантскую булку

19 мая, в День города Иваново, на площади Пушкина около кафе «Вернисаж» развернется «Молочный городок». 9 предприятий из разных городов Ивановской области представят ивановцам и гостям праздника свою продукцию, а также предложат разнообразную развлекательную программу. Открытие – в 10.00. С этого времени будет проводиться дегустация продукции. С 11.00 можно будет сфотографироваться с ростовой куклой – коровой Ивановной и спеть песни с веселым гармонистом.

Официальная презентация «Молочного городка» состоится в 12.00. Каждого гостя организаторы площадки будут встречать чашкой молока и рогаликом. До 15.00 в городке развернутся игры и конкурсы от организаторов площадки. С 15.00 до 18.00 в «Молочном городке» можно будет купить любой понравившийся продукт.

Рядом с «Молочным городком» будет открыта еще одна площадка ивановских производителей – «Хлебный дворик». Здесь в домиках «Шале», которые украсят в традиционном деревенском стиле, с 10.00 до 18.00 будет организована выставка-продажа разнообразного ассортимента хлебобулочной продукции от известных пекарен. Кроме этого, пекари готовят сюрприз для ивановцев в виде оригинального большого хлебобулочного изделия, который бесплатно сможет продегустировать любой желающий.