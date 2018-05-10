По факту падения ребенка с аттракциона «Вихрь» возбуждено уголовное дело

В Родниках по факту падения ребенка с аттракциона возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным следствия, 9 мая 2018 года в родниковском парке 11-летняя девочка выпала из кресла карусели «Вихрь» во время движения аттракциона. Упала прямо на асфальт. С травмами ребенок госпитализирован в медицинское учреждение областного центра. По предварительной информации, у нее перелом челюсти.

Свидетели рассказывают, что девочка потеряла сознание во время движения аттракциона, перестала держаться и выскользнула снизу из-под цепочки.

«В настоящее время сотрудниками следственного управления осуществляется осмотр места происшествия, изъятие документации, допрос свидетелей происшествия, назначены необходимые экспертизы», - сообщили в СУ СКР по Ивановской области.