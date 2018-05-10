В Ивановской области у водителя «ГАЗели» во время движения случился инсульт

ДТП случилось 9 мая на 107-м километре автодороги «М-7 Волга». У 33-летнего водителя грузовой «ГАЗели» во время движения произошел инсульт. Мужчина потерял управление, и машина, протаранив дорожное металлическое ограждение, выехала на газон.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, водителя с сочетанной травмой госпитализировали в областную клиническую больницу. По факту повреждения дорожного сооружения на него составлен административный протокол. Взята кровь на исследование.Фото: УГИБДД