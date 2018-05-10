Состояние девочки, упавшей с карусели - средней степени тяжести

Как мы сообщали ранее, 11-летняя девочка во время катания на аттракционе в парке г. Родники на ходу выпала из кресла карусели.

Девочка находится в отделении челюстно-лицевой хирургии Ивановской областной клинической больницы с переломом нижней челюсти в двух местах, сотрясением головного мозга. Состояние медики определяют как стабильное, средней степени тяжести.

- В нашей стране нет единого закона, который регулирует безопасную работу аттракционов. А есть лишь ряд нормативных актов, которые регулируют только часть вопросов, - заявила заместитель главного врача по детству ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница"Светлана Москвина. - Еще 12 лет назад, в 2006 году, был разработан законопроект, который, к сожалению, так и не был принят. И трагедия, которая произошла с девочкой, свидетельствует о низком уровне безопасности при катании на различных каруселях. Многие аттракционы не соответствуют современным требованиям безопасности. И одной цепочки явно не достаточно, чтобы удержать ребенка, к тому же, если ему стало плохо.

