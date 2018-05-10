Ивановцев приглашают бороться с давлением

12 мая Ивановская область присоединится к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, который проводится во вторую субботу мая. В последние пять лет тема этого дня - «Знай цифры своего артериального давления!»

В числе мероприятий - «День открытых дверей» в поликлинике кардиологического диспансера, он пройдет с 8.00 до 12.00. Также медицинские работники кардиодиспансера, вместе с волонтерским отрядом «Кардиогвардия» развернут «форпосты здоровья» у «банки» ИГХТУ (с 11.00 до 12.00) и в торговом центре «Текстиль-Профи» (с 10.00 до 13.00). Здесь можно будет узнать свое артериальное давление (АД), научится самостоятельно измерять его и получить консультацию по здоровому образу жизни.

Посты по измерению АД расположатся также в аптеках (участие подтвердили ООО «Фармация» Фрунзенского и Октябрьского районов г. Иваново, шуйская аптека №155») и в амбулаторно-поликлинических подразделениях областных медицинских организаций.