У задолжавшего 4 млн рублей ивановца изъяли элитный кроссовер

Житель областного центра задолжал одному человеку, а также по налогам почти 4 миллиона рублей. Расплачиваться по долгам не торопился. Дело дошло до судебных приставов. Они выяснили, что в собственности должника находится автомобиль «AUDI Q7». Однако найти кроссовер удалось не сразу – должник прятался от приставов сам и прятал свое транспортное средство.

Тем не менее, розыск автомобиля увенчался успехом. Его нашли на одной из парковок областного центра. Машину арестовали и изъяли.

«В настоящий момент «AUDI Q 7» находится на охраняемой территории специализированной организации, но уже в скором времени отправится на принудительную реализацию. У неплательщика еще остается шанс заплатить долг и вернуть автомобиль», - сообщили в пресс-службе УФССП по Ивановской области.

Фото: УФССП