Судебное решение по незаконной агитации в Кинешме в день президентских выборов вступило в силу

Как мы сообщали ранее, 18 марта, в день президентских выборов, в Кинешме сотрудниками полиции был задержан руководитель местного горкома КПРФ Владимир Любимов. Его автомобиль находился на улице Крупской между двумя избирательными участками - с плакатами в поддержку одного из кандидатов в Президенты России Павла Грудинина. В отношении Любимова был составлен протокол за административное нарушение. За ведение предвыборной агитации вне агитационного периода коммунист был оштрафован мировым судьей на 1100 рублей.

Любимов с наказанием не согласился и подал жалобу. При ее рассмотрении Кинешемский городской суд оставил решение мирового суда в силе. Судебное решение вступило в законную силу.