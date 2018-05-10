Еще 4 ивановских двора благоустроят по программе «Комфортная среда»

В областном центре состоялось заседание общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Собравшиеся рассмотрели проекты благоустройства четырех придомовых территорий по адресам:

- улица Велижская, д.70;

- улица Богдана Хмельницкого, д.7 и 9;

- улица Кудряшова, д.95;

- улица Кудряшова, д.80.

Проекты благоустройства дворов разработаны специализированными подрядными организациями на основе дизайн-эскизов жителей. С предстателями жильцов на заседании комиссии согласовывался итоговый перечень работ и их объем. Во дворах будет сделана асфальтировка проездов, установлены урны и скамейки, а также произведено озеленение в объеме, предусмотренном программой. Все 4 проекта были одобрены комиссией.

Напомним, на предыдущих заседаниях Общественная комиссия утвердила 20 проектов благоустройства придомовых территорий. Кроме того, по программе благоустройства общественных зон будут реконструированы площадь Ленина, набережная Уводи и Троицкий сквер на площади Пушкина.