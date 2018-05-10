В Иванове задержан сотрудник штаба Навального

В Иванове полицейские задержали сотрудника штаба оппозиционного политика Алексея Навального - Андрея Ахмедулова.

В 13:22 был составлен протокол задержания в Ленинском РОВД. По словам свидетелей, полицейский, составляющий протокол, не знал, по какой статье задержан Ахмедулов и консультировался по телефону с кем-то из руководства.



В 14:00 полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.2 (Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия).

