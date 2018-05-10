В Иванове трехлетний мальчик получил травмы головы при падении в автобусе

ДТП случилось на проспекте Текстильщиков. 35-летний водитель автобуса «Богдан» применил торможение, чтобы избежать столкновения с выполняющим с левого ряда поворот направо автомобилем «Субару Форестер».
В результате пассажир автобуса - 3-летний мальчик - получил травмы головы.
По данным УМВД по Ивановской области, водители были трезвы. По факту нарушения правил маневрирования возбуждено административное расследование.
Напомним, аналогичный случай произошел в Иванове 7 мая. Тогда на проспекте Строителей резко затормозил автобус «Богдан», и так же во избежание столкновения с легковушкой. Пострадал 4-летний мальчик. Он получил травму глаза.