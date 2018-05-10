Ивановских перевозчиков просят сообщать о замеченных возгораниях сухой травы

В связи с наметившейся на территории региона устойчивой теплой погодой прогнозируется негативная тенденция, связанная с дальнейшим ростом количества пожаров и соответствующих последствий.
«В целях недопущения пожаров по причине перехода огня на здания и сооружения с горящей травянистой растительности Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области просит организовать работу, направленную на своевременное информирование диспетчерской службы 112 водителями автобусов, обнаружившими указанные загорания при следовании по маршруту», - говорится в сообщении дорожного ведомства региона.