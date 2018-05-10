Лента новостей

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Общедомовые счетчики тепла за счет жильцов, это она выбросила щенка с 5 этажа и увеличится ли пенсия

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В Ивановской области фермерам выделят 29 млн рублей

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На параде двойняшек в Иванове на всех желающих будут рисовать шаржи

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В Иванове пройдут отборочные соревнования WorldSkills Russia по компетенции «Технологии моды»

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Ивановских перевозчиков просят сообщать о замеченных возгораниях сухой травы

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В Иванове трехлетний мальчик получил травмы головы при падении в автобусе

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В Иванове задержан сотрудник штаба Навального

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Еще 4 ивановских двора благоустроят по программе «Комфортная среда»

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Судебное решение по незаконной агитации в Кинешме в день президентских выборов вступило в силу

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У задолжавшего 4 млн рублей ивановца изъяли элитный кроссовер

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Ивановцев приглашают бороться с давлением

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В усадьбе Севрюговых хотят сделать детский дом творчества

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Состояние девочки, упавшей с карусели - средней степени тяжести

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В Ивановской области у водителя «ГАЗели» во время движения случился инсульт

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В Иванове пройдет молодежный фестиваль «LIFE-4REAL»

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Рядом с ивановской мэрией ёлки «украшают» мётлами

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По факту падения ребенка с аттракциона «Вихрь» возбуждено уголовное дело

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Ивановцам предложат сделать селфи с коровой Ивановной и продегустировать гигантскую булку

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Пропавшая в Иванове во время прогулки 14-летняя девочка найдена

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На Шереметевском проспекте в Иванове аварийно отключились светофоры

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 10 мая

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Станислав Воскресенский встретил в Кинешме четырехпалубник «Георгий Жуков»

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Доход семьи ивановского губернатора в 2017 году вырос на 0,5 млн.руб.

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В Ивановской области девочка во время катания вылетела с каруселей на асфальт

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Бессмертный полк в Иванове: ВИДЕОРОЛИК

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«БАРС» к Дню Победы: Людмила Дубровская, «Темная ночь»

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БАРС к Дню Победы: Майя Гуринович, «Огонёк»

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Шествие "Бессмертного полка" в Иванове: прямой эфир

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В Иванове без вести пропала девочка-подросток

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День Победы-2018 в Иванове: парад войск. ВИДЕОРОЛИК

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"БАРС" к Дню Победы: Андрей Гладунюк

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«БАРС» к Дню Победы: Юрий Гуринович, «Эх, дороги!»

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«БАРС» к Дню Победы: Ян Бруштейн, «Сухари»

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Ивановцы читают стихи ко Дню Победы

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Жуткое ДТП у Синей Осоки: двое погибших, трое раненых

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Парад ПОБЕДЫ в Иванове: прямой эфир

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Барс к Дню Победы: трио "Меридиан", "Не тревожь"

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Всю Шую временно оставят без воды

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Студентка ИГХТУ установила 4 рекорда Ивановской области

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Ивановцам вручили более 4 тысяч символов Победы

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Новая строка в квитанциях за коммуналку, захватывающие истории выпускников Интердома и кровная месть

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Баскетболистки из Ивановской области вошли в пятерку сильнейших команд страны

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День Победы в Иванове: праздничные мероприятия

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Менее чем за месяц у жителей региона изъяли почти 50 единиц гражданского оружия

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В Иванове на пути следования колонн «Бессмертного полка» развернут многометровое Знамя Победы

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Участников акции Навального в Иванове начали приглашать в полицию

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Станислав Воскресенский поздравил ветеранов с Днем Победы

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Детский парад Победы в Иванове собрал более 300 малышей

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В Ивановской области состоялся автопробег в честь Дня Победы

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В Иванове пройдет «МультПарад колясок»