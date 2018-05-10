В Иванове пройдут отборочные соревнования WorldSkills Russia по компетенции «Технологии моды»

11 мая в Ивановском историко-краеведческом музее имени Д.Г. Бурылина состоится открытие отборочных соревнований для участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 по компетенции «Технологии моды».

С 11 по 22 мая в регионе соберутся преподаватели и студенты текстильных специальностей образовательных организаций, эксперты WorldSkills и молодые профессионалы из 46 регионов Российской Федерации. Сами состязания состоятся на базе Ивановского колледжа легкой промышленности.

Соревнования среди студентов колледжей в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 14 до 16 лет, пройдут в 4 этапа продолжительностью 3-4 дня каждый.

Ивановскую область будет представлять студентка 2 курса специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» Ивановского колледжа легкой промышленности Екатерина Голубева.

Группа сильнейших будет участвовать в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который состоится с 8 по 12 августа в городе Южно-Сахалинске.