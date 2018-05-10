На параде двойняшек в Иванове на всех желающих будут рисовать шаржи

19 мая, в День города Иваново, пройдет V ежегодный «Парад двойняшек», посвященный 100-летию Иваново-Вознесенской губернии. Он праздничное действие начнется в 14.00 на Аллее Славы перед кинотеатром «Современник».

Участников и гостей мероприятия ожидает насыщенная программа: конкурсы с призами, фотовыставка, аквагрим и мехенди, твистинг из шаров, ярмарка сладостей и сувенирной продукции. Желающие смогут заказать свой портрет у художников-шаржистов и портретистов, а также сделать фото у профессионального фотографа.

Памятные призы получают все участники «Парада двойняшек». Жюри конкурса выберет победителей в конкурсах «Лучшая коляска» и «Лучший семейный костюм». Отдельно организаторы отметят самых маленьких и самых взрослых участников, самых похожих участников и тройняшек. К участию в параде приглашаются семьи с двойняшками и тройняшками, взрослые близнецы.