В Ивановской области фермерам выделят 29 млн рублей

Фермерским хозяйствам Ивановской области в текущем году будет выделено 29 миллионов рублей. Конкурсный отбор получателей грантовой поддержки стартовал. Об этом сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

Из выделенных грантовых средств 12,5 млн рублей будет направлено на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, 16,5 млн рублей предусмотрено на развитие семейных животноводческих ферм.

Документы от начинающих фермеров и крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантовой поддержки принимаются до 18 мая. В сельхозведомстве региона напомнили, что фермеры смогут использовать полученные гранты на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, сельскохозяйственных животных, строительство и реконструкцию животноводческих помещений, оснащение их оборудованием.

Напомним, в прошлом году грантовой поддержкой воспользовались 15 начинающих фермеров из 12 муниципалитетов области. Ещё 4 гранта было выделено главам семейных животноводческих ферм. Всего на эти цели из бюджетов всех уровней было выделено порядка 29 млн рублей.