Общедомовые счетчики тепла за счет жильцов, это она выбросила щенка с 5 этажа и увеличится ли пенсия

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Чтобы помнили. Дед Архимед поздравляет ветеранов с Днем Победы. Почему именно 10 мая?

- Будем платить и никуда не денемся. Общедомовые счетчики тепла ивановцы профинансируют из своего кармана. Во сколько это обойдется, и зачем нам такие приборы за наши же деньги?

- Это она собственноручно выбросила из окна 5 этажа живого щенка. Объяснения, что называется, из первых уст. Что случилось? И что грозит за такое обращение с животными?

- Увеличится ли пенсия после повышения минимального размера оплаты труда?

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.