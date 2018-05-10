В Иванове будут бороться с ожирением

25 мая отмечается Международный день борьбы с ожирением. В этот день в консультативно-диагностическом эндокринологическом центре 4-й ивановской больницы в кабинете №112 (1 этаж, 4 корпус) состоится лекция «Ожирение - эпидемия ХХI века». Начало – в 12.00.

Там же с 09.00 до 14.00 пройдет консультативный прием врача эндокринолога больных с ожирением.

21 и 25 мая в Центре здоровья, находящемся на базе поликлиники № 6, в кабинете №28 будут проведены Дни борьбы с ожирением. Все желающие могут посетить Центр здоровья с 11.00 до 17.00.

Мероприятие включает:

- проведение лекции для пациентов с избыточным весом с раздачей информационного материала по снижению веса с 12.00;

- проведение биоимпедансметрии (определение соотношения жировой и безжировой массы);

- измерение роста и веса, расчет индекса массы тела и его оценка;

- изменение окружности талии и бедер с расчетом индекса талия-бедра и его оценка;

- индивидуальные и групповые консультации с диетологом с 15.00 до 17.00;

- проведение занятий лечебной физкультурой, комплекс для снижения веса с 16.30.