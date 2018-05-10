9 мая командиры-десантники устроили в кафе пьяный дебош, вызвав на подмогу 30 автоматчиков

Опубликованное сегодня в соцсетях скандальное видео с пьяными офицерами обсуждает уже не только вся Кострома. Новость разлетелась по многим федеральным СМИ. Сообщается, что в кафе-ресторане «Валенок» пьяный дебош устроили командиры 331-го гвардейского парашютно-десантного костромского полка, входящего в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Иванове.

Как сообщает Лайф, полковник и два майора отмечали назначение первого временно исполняющим обязанности командира полка, а также День Победы. Изрядно поднабравшись, офицеры стали громко материться, высказывая недовольство музыкой. На просьбу прекратить неподобающее поведение (в зале были дети и пожилые люди), офицеры-десантники вступили в словесную перепалку с сотрудниками заведения и посетителями, заявив, что в этом ресторане, кроме них, нет «настоящих ветеранов».

Чтобы успокоить разбушевавшихся военных, работники кафе вызвали ЧОПовцев, а те, в свою очередь, полицию. Прибывшие полицейские попытались задержать пьяных дебоширов. В ответ полковник вызвал на подмогу антитеррористическое подразделение свой части. И вскоре в кафе прибыла группа «Антитеррор» - около 30 солдат, в полной амуниции, с автоматами.

На видеокадрах слышно, как полковник призывает младшего сержанта «отбить» его от полицейского. Однако прибывшие военнослужащие вступать в конфликт с полицией не стали и через некоторое время вся группа удалилась.

В итоге на буянов надели наручники и вывели из заведения. По некоторым данным, полковник, учинивший дебош, уже написал рапорт об увольнении.

Отметим, что расчет 331-го гвардейского парашютно-десантного костромского полка участвовал в этом году в Параде Победы на Красной площади.