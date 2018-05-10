ПОСЛУШАЙТЕ! Пиар на Победе: о многочисленных флагах «Единой России» на параде в Иванове

Сложить партийные флаги и приостановить агитацию. В Новосибирске еще в два года назад ветераны вооруженных сил попросили политиков не превращать парад в рекламную агитацию политических взглядов. У нас не попросили.

И вот что получилось. Парад Победы - на синем фоне. Не неба, а единороссов. Не один и не два флага - больше десятка полотнищ, никакого отношения не имеющих ни к Победе, ни к параду в её честь. Организаторы постарались на этот раз - разместили партийную символику так, что командующий парадом поздравлял участников с 73-й годовщиной аккурат на фоне еэровских флагов. И принимал парад здесь же.

Продолжение – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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