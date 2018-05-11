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Для ивановцев проведут открытые уроки танцев

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Для ивановцев проведут открытые уроки танцев
Горожанам предложат освоить азы фламенко, а также индийского и восточного танца
11.05.2018, 10:29
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13 мая в 10.00 в областном координационно-методическом центре культуры и творчества (г. Иваново, ул. Карла Маркса, 62/107) в рамках проекта «Погружение в танец» по инициативе студии «Амира-ДАРР» под руководством опытных педагогов пройдут открытые уроки танцев различных стилей - индийский, восточный танец, фламенко.

Завершит проект гала-концерт «In love with dance», который пройдёт там же в 15.00. Свое мастерство покажут ивановские коллективы: «Амира-ДАРР», «Шадэ», «ТаХо», «Донна Роза», «Нритья Прия», «World Class», солисты Лейла Шаркея, Зарина и многие другие.

Программа мероприятия:

10.00 - «Погружение в танец» (проводит Елена Буркова – профессиональный балетмейстер, кинезиолог).

11.00 – «Индийский танец от классики до Болливуда» (проводит Надежда Дмитриева – руководитель студии «Нритья Прия», педагог-хореограф, ученица Джолсаны Менон (Калакшетра, Ченнай, Индия)).

12.00 – Фламенко (проводит Елена Девяткина – психолог-кинезиолог, педагог по фламенко).

13.00 – «Чарующие ритмы востока» (проводит Ольга Бугрова – танцовщица, преподаватель).

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