Для ивановцев проведут открытые уроки танцев

13 мая в 10.00 в областном координационно-методическом центре культуры и творчества (г. Иваново, ул. Карла Маркса, 62/107) в рамках проекта «Погружение в танец» по инициативе студии «Амира-ДАРР» под руководством опытных педагогов пройдут открытые уроки танцев различных стилей - индийский, восточный танец, фламенко.
Завершит проект гала-концерт «In love with dance», который пройдёт там же в 15.00. Свое мастерство покажут ивановские коллективы: «Амира-ДАРР», «Шадэ», «ТаХо», «Донна Роза», «Нритья Прия», «World Class», солисты Лейла Шаркея, Зарина и многие другие.
Программа мероприятия:
10.00 - «Погружение в танец» (проводит Елена Буркова – профессиональный балетмейстер, кинезиолог).
11.00 – «Индийский танец от классики до Болливуда» (проводит Надежда Дмитриева – руководитель студии «Нритья Прия», педагог-хореограф, ученица Джолсаны Менон (Калакшетра, Ченнай, Индия)).
12.00 – Фламенко (проводит Елена Девяткина – психолог-кинезиолог, педагог по фламенко).
13.00 – «Чарующие ритмы востока» (проводит Ольга Бугрова – танцовщица, преподаватель).