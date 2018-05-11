С начала сезона с проезжей части ивановских улиц вывезли 5,5 тысяч кубометров смёта

В ночь с 10 на 11 мая проводилась механизированная уборка тротуаров (прометание с увлажнением) по маршрутам, согласованным с администрацией областного центра. Вывоз смета с ручным добором вели две бригады. Работы шли на проезжей части улиц Смирнова (от улицы Пролетарской до кольца троллейбуса), Некрасова, Генерала Белова. За ночь вывезено 102 кубометра смета. Всего с начала сезона - 5426 кубометров, сообщает мэрия.

Сегодня механизированная уборка проезжей части и ручной сбор смета продолжится на улицах Фрунзе, Парижской Коммуны и Красных Зорь (участок от улицы Лениградской до улицы Мархлевского). Уборка тротуаров будет идти на улицах Театральной, Почтовой, Багаева, Семеновского, Семенчикова и Красных Зорь. Продолжится сбор крупного мусора, мешков вдоль дорог, а также вывоз навалов мусора, веток, свалок и бункеров (по 15-ти адресам). Сбор мусора на газонной части будет идти на улицах Московской, Маяковского, Станко, Типографской, Пушкина, Марии Рябининой, Свободы, Полка «Нормандия-Неман» и в микрорайоне «ПО-14». Всего в работах по уборке города задействовано более 20 единиц спецтехники и около 80 рабочих подрядных организаций.