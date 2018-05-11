В Шуе закроют городские парки

С 14 по 17 мая в шуйском городском парке культуры и отдыха и детском парке будет проводиться акарицидная обработка деревьев и кустарников (от клещей). Вход на территорию парков в эти дни строго запрещен, сообщает шуйская мэрия.
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