Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 12 мая
09.30 - соревнования по спортивному ориентированию в рамках Спартакиады «Малышок» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений состоятся в парке им. В.Я. Степанова.
11.00 – в библиотеке-филиале № 21 (микрорайон ТЭЦ-3, д. 9) пройдет семейный батл ко Дню семьи «В свободное время – вместе с детьми».
12.00 - Двенадцатый Общегородской праздник «Детский Сабантуй» пройдет на территории средней школы № 18 (ул. Маршала Василевского, д. 6А).
13.00 – концерт на открытой рок-площадке «Россия – это мы!» состоится при хорошей погоде в Арт-сквере (ул. 10 Августа/ул. Марии Рябининой).
Воскресенье, 13 мая
15.00 – в Ивановском областном координационно-методическом Центре культуры и творчества (ул. Карла Маркса, д. 62/107) в рамках проекта «Погружение в танец» состоится концерт «In Love With Dance».