В Ивановской области «Ночь музеев» наступит раньше, чем во всем мире

Традиционная акция «Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев, в этом году проходит 19 мая. Ивановская область присоединится к музейной бессоннице чуть раньше - мероприятия в рамках акции начнутся уже 17 мая, в Ивановском художественном музее. А 26 мая этот марафон завершит Ивановский историко-краеведческий музей им. Д.Г. Бурылина. Подробная программа - ниже.

17 мая

ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (пр. Ленина, 33) 18.00 Торжественное открытие акции Площадка перед входом в музей 17.00 до 21.00 Работа арт-базара. Выставка-продажа авторских произведений живописи, графики, дизайна, декоративно-прикладного и ювелирного искусства Аллея вдоль северного фасада 18.10 Презентация выставочного проекта «Александр Лабас. Товарищи по искусству» из произведений мастеров, известных своими новаторскими поисками в изобразительном искусстве первой трети ХХ столетия. Новая галерея 8.15 - 20.00 Мастер-классы от педагогов и студентов Ивановского художественного училища имени М.И. Малютина - «Трансформация бумаги» и экспресс-портреты, обучение технике ручной лепки из глины «Керамический примитив» Аллея вдоль северного фасада 18.20 Проект «Футуристический маршрут». Презентация «заумного квеста» по экспозиции музея «ХХ век. Монтаж» Зал № 9, экспозиция «ХХ век. Монтаж» 18.30

Концерт джазового музыканта Александра Сакурова (саксофон) и ансамбля «Сарос» Площадка перед главным фасадом 18.30 Экскурсия по выставке «Александр Лабас. Товарищи по искусству» Новая галерея 18.30 - 21.00 Работа фотоателье. Фотограф Сергей Насонов Зал № 10, экспозиция «ХХ век. Монтаж» 18.30 Провокационный эксперимент художника Даниила Кобелькова: на глазах публики авторский замысел воплотится в масштабную скульптурную форму «Башня первого Неоретрофутуризма: оммаж Татлину и молодежи 90-х». Спортивный дресс-код в стиле «девяностых» приветствуется. Перед главным фасадом 18.40 Проект «Сектор футуризма». Экспресс-лекция «Жизнь как бунт. Дресс-код футуристической богемы». Зал № 9 19.20 Презентация книги «В.И. Цветаева. «Я в основе - всегда художник…». Воспоминания. Фотографии. Документы. Переписка с А.И. Морозовым» кандидата исторических наук, члена Союза журналистов РФ Елены Сосниной. Зал № 9 19.40 Викторина по итогам квеста для финалистов, вручение призов победителям Зал № 9, экспозиция «ХХ век. Монтаж» 19.40 Презентация выставочного проекта «Мое святое ремесло». Цветаевы в кругу русских художников». Зал № 13 19.50 Авторская экскурсия по выставке «Мое святое ремесло». Цветаевы в кругу русских художников» от куратора Елены Сосниной. Зал № 13 20.00 Программа «Цветаевский пирог» с чтением стихов поэтов Серебряного века и чаепитием от клуба чайной культуры и пироговой «Маруся» Газон вдоль северного фасада

20.00 Презентация коллекции костюма «Дыхание века. От модерна к постмодернизму» от прет-а-порте до кутюр по мотивам произведений искусства первой трети ХХ века из собрания музея. Руководитель проекта – ассистент кафедры искусства, костюма и текстиля ИвГПУ Ксения Новикова (Демьяненко) Экспозиция «ХХ век. Монтаж» ДОМ-МУЗЕЙ Б.И. ПРОРОКОВА (ул. Пророкова, 15) 17 мая в 16.00 Авторская экскурсия «Сатирическая графика Б.И. Пророкова»



19 мая в 16.00 Концерт «От оперы до мюзикла» учащихся студии вокала музея «Поющие МАКи» под руководством лауреата международных конкурсов Марины Князевой



МУЗЕЙ А.И. МОРОЗОВА (ул. Багаева, 57) 16.00 Стихотворная экскурсия «Поэзия русской живописи» с участием юных артистов образцового детского театра «Жаворонок»





19 мая

ПЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЗАПОВЕДНИК 18.00 - 21.00 Работа выставочного проекта «А.С. Степанов. Из частных коллекций» (к 160-летию со дня рождения) Музей пейзажа ул. Луначарского, 20 18.00 - 21.00 Проект «Неизвестный портрет Софьи Кувшинниковой». Работа приобретена на аукционе в Нью-Йорке коллекционером из г. Химки (Москва) - Максимом Селиховым. Картина выставляется в России впервые. Мемориальный Дом-музей И.И. Левитана ул. Луначарского, 4/1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ХОЛУЙСКОГО ИСКУССТВА (п. Холуй, ул. Путилова, 10) 16.00 - 22.00 Работа выставочного проекта «Обнаженные натуры» Сергея Теплякова

16.00 - 22.00 Работа книжной выставки изданий XVIII - XIX века из фондов музея



Отметим, что 19 мая с 18.00 до 22.00 в Шуйском музее им. М.В. Фрунзе пройдёт «Ночь в музее на Шуйском Арбате–2018». В программе - мастер-классы для дошкольников и младших школьников, встреча с художниками – участниками выставочного проекта, приуроченного к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии (Константином Васильевым, Светланой Кузьмичевой, Владимиром Маяковским, Сергеем Тепловым, Полиной Кукулиевой, Вячеславом Поюровым, Светланой Аверинской и другими), игра-путешествие «Колесо истории», с 19.00 – развлекательная программа театра «Новый день» и студии «Феникс» г. Шуи, в 21.00 – концерт рок-группы «Театрон» (лидер Александр Белов).

26 мая с 17.00 до 22.00 к акции присоединятся музей промышленности и искусства (ул. Батурина, 6/40), музей ивановского ситца (ул. Батурина, 11/42), музей первого Совета (ул. Советская, 27), музейно-выставочный центр (ул. Советская, 29). Подробную программу мы сообщим дополнительно.

С 20.00 до 00.00 в этот же день акция пройдёт в Музее семьи Цветаевых (с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, 63)









