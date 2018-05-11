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В Ивановской области «Ночь музеев» наступит раньше, чем во всем мире

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В Иванове молодой человек ушел из общежития и пропал без вести
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203 0
В Иванове состоится турнир по пляжному волейболу
11.05.2018, 11:57
217 0
В Ивановской области «Ночь музеев» наступит раньше, чем во всем мире
11.05.2018, 11:53
816 0
В Иванове во дворе дома машина сбила 9-летнего мальчика
11.05.2018, 11:38
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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
11.05.2018, 11:30
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В Шуе закроют городские парки
11.05.2018, 11:06
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588 1
С начала сезона с проезжей части ивановских улиц вывезли 5,5 тысяч кубометров смёта
11.05.2018, 10:29
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Для ивановцев проведут открытые уроки танцев
11.05.2018, 10:18
532 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 11 мая
11.05.2018, 10:13
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В Южском районе произошел лесной пожар
10.05.2018, 20:39
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10.05.2018, 19:20
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В Иванове задержан координатор штаба Навального
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10.05.2018, 17:21
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В Иванове будут бороться с ожирением
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1707 1
В Ивановской области фермерам выделят 29 млн рублей
10.05.2018, 16:09
1307 0
На параде двойняшек в Иванове на всех желающих будут рисовать шаржи
10.05.2018, 15:33
995 0
В Иванове пройдут отборочные соревнования WorldSkills Russia по компетенции «Технологии моды»
10.05.2018, 15:22
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10.05.2018, 14:56
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10.05.2018, 14:39
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В Иванове задержан сотрудник штаба Навального
10.05.2018, 14:08
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В усадьбе Севрюговых хотят сделать детский дом творчества
10.05.2018, 12:29
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Состояние девочки, упавшей с карусели - средней степени тяжести
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10.05.2018, 11:51
3022 1
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10.05.2018, 10:39
4564 1
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10.05.2018, 10:29
3532 0
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10.05.2018, 10:25
1546 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 10 мая
10.05.2018, 10:20
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8469 2
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БАРС к Дню Победы: Майя Гуринович, «Огонёк»
09.05.2018, 15:00
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Шествие "Бессмертного полка" в Иванове: прямой эфир
09.05.2018, 14:46
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В Иванове без вести пропала девочка-подросток
09.05.2018, 14:23
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День Победы-2018 в Иванове: парад войск. ВИДЕОРОЛИК
09.05.2018, 14:00
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"БАРС" к Дню Победы: Андрей Гладунюк
09.05.2018, 13:00
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«БАРС» к Дню Победы: Юрий Гуринович, «Эх, дороги!»
09.05.2018, 12:00
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«БАРС» к Дню Победы: Ян Бруштейн, «Сухари»
09.05.2018, 11:50
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Ивановцы читают стихи ко Дню Победы
В Ивановской области «Ночь музеев» наступит раньше, чем во всем мире
Подробная программа
11.05.2018, 11:57
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Традиционная акция «Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев, в этом году проходит 19 мая. Ивановская область присоединится к музейной бессоннице чуть раньше - мероприятия в рамках акции начнутся уже 17 мая, в Ивановском художественном музее. А 26 мая этот марафон завершит Ивановский историко-краеведческий музей им. Д.Г. Бурылина. Подробная программа - ниже.

17 мая

ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (пр. Ленина, 33)

18.00

Торжественное открытие акции

Площадка перед входом в музей

17.00 до 21.00

Работа арт-базара. Выставка-продажа авторских произведений живописи, графики, дизайна, декоративно-прикладного и ювелирного искусства

Аллея вдоль северного фасада

18.10

Презентация выставочного проекта «Александр Лабас. Товарищи по искусству» из произведений мастеров, известных своими новаторскими поисками в изобразительном искусстве первой трети ХХ столетия.

Новая галерея

8.15 - 20.00

Мастер-классы от педагогов и студентов Ивановского художественного училища имени М.И. Малютина - «Трансформация бумаги» и экспресс-портреты, обучение технике ручной лепки из глины «Керамический примитив»

Аллея вдоль северного фасада

18.20

Проект «Футуристический маршрут». Презентация «заумного квеста» по экспозиции музея «ХХ век. Монтаж»

Зал № 9, экспозиция «ХХ век. Монтаж»

18.30


Концерт джазового музыканта Александра Сакурова (саксофон) и ансамбля «Сарос»

Площадка перед главным фасадом

18.30

Экскурсия по выставке «Александр Лабас. Товарищи по искусству»

Новая галерея

18.30 - 21.00

Работа фотоателье.

Фотограф Сергей Насонов

Зал № 10, экспозиция «ХХ век. Монтаж»

18.30

Провокационный эксперимент художника Даниила Кобелькова: на глазах публики авторский замысел воплотится в масштабную скульптурную форму «Башня первого Неоретрофутуризма: оммаж Татлину и молодежи 90-х». Спортивный дресс-код в стиле «девяностых» приветствуется.

Перед главным фасадом

18.40

Проект «Сектор футуризма». Экспресс-лекция «Жизнь как бунт. Дресс-код футуристической богемы».

Зал № 9

19.20

Презентация книги «В.И. Цветаева. «Я в основе - всегда художник…». Воспоминания. Фотографии. Документы. Переписка с А.И. Морозовым» кандидата исторических наук, члена Союза журналистов РФ Елены Сосниной.

Зал № 9

19.40

Викторина по итогам квеста для финалистов, вручение призов победителям

Зал № 9, экспозиция «ХХ век. Монтаж»

19.40

Презентация выставочного проекта «Мое святое ремесло». Цветаевы в кругу русских художников».

Зал № 13

19.50

Авторская экскурсия по выставке «Мое святое ремесло». Цветаевы в кругу русских художников» от куратора Елены Сосниной.

Зал № 13

20.00

Программа «Цветаевский пирог» с чтением стихов поэтов Серебряного века и чаепитием от клуба чайной культуры и пироговой «Маруся»

Газон вдоль северного фасада


20.00

Презентация коллекции костюма «Дыхание века. От модерна к постмодернизму» от прет-а-порте до кутюр по мотивам произведений искусства первой трети ХХ века из собрания музея. Руководитель проекта – ассистент кафедры искусства, костюма и текстиля ИвГПУ Ксения Новикова (Демьяненко)

Экспозиция «ХХ век. Монтаж»

ДОМ-МУЗЕЙ Б.И. ПРОРОКОВА (ул. Пророкова, 15)

17 мая в 16.00

Авторская экскурсия

«Сатирическая графика Б.И. Пророкова»



19 мая в 16.00

Концерт «От оперы до мюзикла» учащихся студии вокала музея «Поющие МАКи» под руководством лауреата международных конкурсов Марины Князевой



МУЗЕЙ А.И. МОРОЗОВА (ул. Багаева, 57)

16.00

Стихотворная экскурсия «Поэзия русской живописи» с участием юных артистов образцового детского театра «Жаворонок»



19 мая

ПЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЗАПОВЕДНИК

18.00 - 21.00

Работа выставочного проекта

«А.С. Степанов. Из частных коллекций» (к 160-летию со дня рождения)

Музей пейзажа

ул. Луначарского, 20

18.00 - 21.00

Проект «Неизвестный портрет Софьи Кувшинниковой». Работа приобретена на аукционе в Нью-Йорке коллекционером из г. Химки (Москва) - Максимом Селиховым. Картина выставляется в России впервые.

Мемориальный Дом-музей И.И. Левитана

ул. Луначарского, 4/1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ХОЛУЙСКОГО ИСКУССТВА (п. Холуй, ул. Путилова, 10)

16.00 - 22.00

Работа выставочного проекта «Обнаженные натуры» Сергея Теплякова


16.00 - 22.00

Работа книжной выставки изданий XVIII - XIX века из фондов музея


Отметим, что 19 мая с 18.00 до 22.00 в Шуйском музее им. М.В. Фрунзе пройдёт «Ночь в музее на Шуйском Арбате–2018». В программе - мастер-классы для дошкольников и младших школьников, встреча с художниками – участниками выставочного проекта, приуроченного к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии (Константином Васильевым, Светланой Кузьмичевой, Владимиром Маяковским, Сергеем Тепловым, Полиной Кукулиевой, Вячеславом Поюровым, Светланой Аверинской и другими), игра-путешествие «Колесо истории», с 19.00 – развлекательная программа театра «Новый день» и студии «Феникс» г. Шуи, в 21.00 – концерт рок-группы «Театрон» (лидер Александр Белов).

26 мая с 17.00 до 22.00 к акции присоединятся музей промышленности и искусства (ул. Батурина, 6/40), музей ивановского ситца (ул. Батурина, 11/42), музей первого Совета (ул. Советская, 27), музейно-выставочный центр (ул. Советская, 29). Подробную программу мы сообщим дополнительно.

С 20.00 до 00.00 в этот же день акция пройдёт в Музее семьи Цветаевых (с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, 63)





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