В Ивановской области «Ночь музеев» наступит раньше, чем во всем мире

Традиционная акция «Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев, в этом году проходит 19 мая. Ивановская область присоединится к музейной бессоннице чуть раньше - мероприятия в рамках акции начнутся уже 17 мая, в Ивановском художественном музее. А 26 мая этот марафон завершит Ивановский историко-краеведческий музей им. Д.Г. Бурылина. Подробная программа - ниже.
17 мая
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ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (пр. Ленина, 33)
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18.00
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Торжественное открытие акции
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Площадка перед входом в музей
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17.00 до 21.00
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Работа арт-базара. Выставка-продажа авторских произведений живописи, графики, дизайна, декоративно-прикладного и ювелирного искусства
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Аллея вдоль северного фасада
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18.10
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Презентация выставочного проекта «Александр Лабас. Товарищи по искусству» из произведений мастеров, известных своими новаторскими поисками в изобразительном искусстве первой трети ХХ столетия.
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Новая галерея
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8.15 - 20.00
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Мастер-классы от педагогов и студентов Ивановского художественного училища имени М.И. Малютина - «Трансформация бумаги» и экспресс-портреты, обучение технике ручной лепки из глины «Керамический примитив»
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Аллея вдоль северного фасада
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18.20
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Проект «Футуристический маршрут». Презентация «заумного квеста» по экспозиции музея «ХХ век. Монтаж»
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Зал № 9, экспозиция «ХХ век. Монтаж»
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18.30
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Концерт джазового музыканта Александра Сакурова (саксофон) и ансамбля «Сарос»
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Площадка перед главным фасадом
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18.30
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Экскурсия по выставке «Александр Лабас. Товарищи по искусству»
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Новая галерея
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18.30 - 21.00
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Работа фотоателье.
Фотограф Сергей Насонов
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Зал № 10, экспозиция «ХХ век. Монтаж»
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18.30
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Провокационный эксперимент художника Даниила Кобелькова: на глазах публики авторский замысел воплотится в масштабную скульптурную форму «Башня первого Неоретрофутуризма: оммаж Татлину и молодежи 90-х». Спортивный дресс-код в стиле «девяностых» приветствуется.
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Перед главным фасадом
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18.40
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Проект «Сектор футуризма». Экспресс-лекция «Жизнь как бунт. Дресс-код футуристической богемы».
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Зал № 9
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19.20
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Презентация книги «В.И. Цветаева. «Я в основе - всегда художник…». Воспоминания. Фотографии. Документы. Переписка с А.И. Морозовым» кандидата исторических наук, члена Союза журналистов РФ Елены Сосниной.
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Зал № 9
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19.40
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Викторина по итогам квеста для финалистов, вручение призов победителям
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Зал № 9, экспозиция «ХХ век. Монтаж»
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19.40
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Презентация выставочного проекта «Мое святое ремесло». Цветаевы в кругу русских художников».
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Зал № 13
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19.50
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Авторская экскурсия по выставке «Мое святое ремесло». Цветаевы в кругу русских художников» от куратора Елены Сосниной.
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Зал № 13
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20.00
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Программа «Цветаевский пирог» с чтением стихов поэтов Серебряного века и чаепитием от клуба чайной культуры и пироговой «Маруся»
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Газон вдоль северного фасада
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20.00
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Презентация коллекции костюма «Дыхание века. От модерна к постмодернизму» от прет-а-порте до кутюр по мотивам произведений искусства первой трети ХХ века из собрания музея. Руководитель проекта – ассистент кафедры искусства, костюма и текстиля ИвГПУ Ксения Новикова (Демьяненко)
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Экспозиция «ХХ век. Монтаж»
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ДОМ-МУЗЕЙ Б.И. ПРОРОКОВА (ул. Пророкова, 15)
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17 мая в 16.00
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Авторская экскурсия
«Сатирическая графика Б.И. Пророкова»
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19 мая в 16.00
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Концерт «От оперы до мюзикла» учащихся студии вокала музея «Поющие МАКи» под руководством лауреата международных конкурсов Марины Князевой
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МУЗЕЙ А.И. МОРОЗОВА (ул. Багаева, 57)
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16.00
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Стихотворная экскурсия «Поэзия русской живописи» с участием юных артистов образцового детского театра «Жаворонок»
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19 мая
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ПЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЗАПОВЕДНИК
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18.00 - 21.00
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Работа выставочного проекта
«А.С. Степанов. Из частных коллекций» (к 160-летию со дня рождения)
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Музей пейзажа
ул. Луначарского, 20
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18.00 - 21.00
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Проект «Неизвестный портрет Софьи Кувшинниковой». Работа приобретена на аукционе в Нью-Йорке коллекционером из г. Химки (Москва) - Максимом Селиховым. Картина выставляется в России впервые.
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Мемориальный Дом-музей И.И. Левитана
ул. Луначарского, 4/1
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ХОЛУЙСКОГО ИСКУССТВА (п. Холуй, ул. Путилова, 10)
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16.00 - 22.00
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Работа выставочного проекта «Обнаженные натуры» Сергея Теплякова
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16.00 - 22.00
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Работа книжной выставки изданий XVIII - XIX века из фондов музея
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Отметим, что 19 мая с 18.00 до 22.00 в Шуйском музее им. М.В. Фрунзе пройдёт «Ночь в музее на Шуйском Арбате–2018». В программе - мастер-классы для дошкольников и младших школьников, встреча с художниками – участниками выставочного проекта, приуроченного к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии (Константином Васильевым, Светланой Кузьмичевой, Владимиром Маяковским, Сергеем Тепловым, Полиной Кукулиевой, Вячеславом Поюровым, Светланой Аверинской и другими), игра-путешествие «Колесо истории», с 19.00 – развлекательная программа театра «Новый день» и студии «Феникс» г. Шуи, в 21.00 – концерт рок-группы «Театрон» (лидер Александр Белов).
26 мая с 17.00 до 22.00 к акции присоединятся музей промышленности и искусства (ул. Батурина, 6/40), музей ивановского ситца (ул. Батурина, 11/42), музей первого Совета (ул. Советская, 27), музейно-выставочный центр (ул. Советская, 29). Подробную программу мы сообщим дополнительно.
С 20.00 до 00.00 в этот же день акция пройдёт в Музее семьи Цветаевых (с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, 63)