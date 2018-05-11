В Ивановской области более 2 тысяч человек погибли от последствий ВИЧ-заражения

Ежегодно, в третье воскресенье мая, во всем мире принято вспоминать людей, умерших от СПИДа.

В Ивановской области, как и в стране в целом, продолжается распространение ВИЧ-инфекции среди населения. Темпы прироста ВИЧ-инфекции остаются высокими, количество лиц, живущих с ВИЧ, ежегодно увеличивается в среднем на 600 человек.

«В нашем регионе на сегодняшний день проживает более 7 тысяч больных с ВИЧ-инфекцией, более 2 тысяч человек погибли от последствий заболевания», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ивановской области.

По-прежнему, основное распространение инфекции в области происходит при половых контактах (более 60 %).

Сохраняется тенденция смещения заболеваемости в более старшие возрастные группы, что указывает на постепенный переход вируса заболевания из среды наркопотребителей в социально здоровые слои населения. Увеличивается выявление ВИЧ-инфекции среди женщин, что повышает риск рождения ВИЧ-инфицированных детей.

Продолжается рост числа смертей среди инфицированных ВИЧ.

С 14 по 20 мая в Российской Федерации пройдет четвертая Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД». Официальная символика акции размещена на сайте стопвичспид.рф.

В это же время консультацию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции можно получить по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Ивановской области 8 (4932) 327-329 и Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области 8 (4932) 32-08-85 с 9.00 до 17.00 ежедневно.

Также консультацию можно получить в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по адресу: г. Иваново, ул. Станко, д.29 Г, и по телефону: 300-429. Пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус может каждый в Центре СПИД и в поликлинике по месту жительства, в том числе анонимно.