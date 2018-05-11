Избран глава Ивановского района на 2018-2021 годы

Сегодня Совет Ивановского района переизбрал Сергея Низова на должность районного главы.
«Благодарю депутатов Ивановского района за то, что утвердили мою кандидатуру на должность Главы района на 2018-2021г.г.!», - написал в своем твиттер-аккаунте Сергей Низов.
Биографическая справка:
Сергей Валерьевич Низов
Родился в 1977 году. В 1999 году закончил Шуйский государственный педагогический университет по специальности учитель культорологии и политологии, в 2003 году закончил Северо-Западную Академию государственной службы (г. Иваново) и защитил диплом менеджера (государственное и муниципальное управление). Свой трудовой путь начал в средней общеобразовательной школе № 2 г.Родники Ивановской области, где был учителем истории. В администрации Ивановского муниципального района в 2008 году возглавил отдел социальной сферы, в 2009 году стал начальником управления образования. В 2013 году исполнял обязанности заместителя главы администрации, руководителя аппарата Ивановского муниципального района. В ноябре 2014 года был избран депутатами Совета Ивановского муниципального района на должность главы администрации Ивановского муниципального района.
Избран главой Ивановского района на основании Решения Совета Ивановского муниципального района от 14 октября 2015 г.Женат. Воспитывает двоих детей.