Лента новостей

 103

Садовую аллею в Иванове превратили в игровую площадку

 179

Ивановцы взяли «серебро» международного конкурса

 807

Программа Дня города Иваново

 847

В Ивановской области в День Победы с кладбища похитили памятник ветерану

 550

Назначен дополнительный поезд Москва-Кинешма

 1325

Избран глава Ивановского района на 2018-2021 годы

 2210

В Иванове молодой человек ушел из общежития и пропал без вести

 1162

В Ивановской области более 2 тысяч человек погибли от последствий ВИЧ-заражения

 769

В Иванове состоится турнир по пляжному волейболу

 664

В Ивановской области «Ночь музеев» наступит раньше, чем во всем мире

 1836

В Иванове во дворе дома машина сбила 9-летнего мальчика

 1168

Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

 2209

В Шуе закроют городские парки

 969

Станислав Воскресенский посадил сосны

 837

С начала сезона с проезжей части ивановских улиц вывезли 5,5 тысяч кубометров смёта

 787

Для ивановцев проведут открытые уроки танцев

 668

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 11 мая

 690

В Южском районе произошел лесной пожар

 1599

ПОСЛУШАЙТЕ! Пиар на Победе: о многочисленных флагах «Единой России» на параде в Иванове

 5000

В Иванове задержан координатор штаба Навального

 8772

9 мая командиры-десантники устроили в кафе пьяный дебош, вызвав на подмогу 30 автоматчиков

 7253

В Иванове будут бороться с ожирением

 3223

Общедомовые счетчики тепла за счет жильцов, это она выбросила щенка с 5 этажа и увеличится ли пенсия

 1787

В Ивановской области фермерам выделят 29 млн рублей

 1369

На параде двойняшек в Иванове на всех желающих будут рисовать шаржи

 1050

В Иванове пройдут отборочные соревнования WorldSkills Russia по компетенции «Технологии моды»

 950

Ивановских перевозчиков просят сообщать о замеченных возгораниях сухой травы

 1839

В Иванове трехлетний мальчик получил травмы головы при падении в автобусе

 2236

В Иванове задержан сотрудник штаба Навального

 2465

Еще 4 ивановских двора благоустроят по программе «Комфортная среда»

 1501

Судебное решение по незаконной агитации в Кинешме в день президентских выборов вступило в силу

 4968

У задолжавшего 4 млн рублей ивановца изъяли элитный кроссовер

 4992

Ивановцев приглашают бороться с давлением

 3496

В усадьбе Севрюговых хотят сделать детский дом творчества

 5076

Состояние девочки, упавшей с карусели - средней степени тяжести

 6806

В Ивановской области у водителя «ГАЗели» во время движения случился инсульт

 3096

В Иванове пройдет молодежный фестиваль «LIFE-4REAL»

 2451

Рядом с ивановской мэрией ёлки «украшают» мётлами

 4869

По факту падения ребенка с аттракциона «Вихрь» возбуждено уголовное дело

 4579

Ивановцам предложат сделать селфи с коровой Ивановной и продегустировать гигантскую булку

 4679

Пропавшая в Иванове во время прогулки 14-летняя девочка найдена

 3580

На Шереметевском проспекте в Иванове аварийно отключились светофоры

 1567

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 10 мая

 3011

Станислав Воскресенский встретил в Кинешме четырехпалубник «Георгий Жуков»

 4277

Доход семьи ивановского губернатора в 2017 году вырос на 0,5 млн.руб.

 8525

В Ивановской области девочка во время катания вылетела с каруселей на асфальт

 14273

Бессмертный полк в Иванове: ВИДЕОРОЛИК

 7221

«БАРС» к Дню Победы: Людмила Дубровская, «Темная ночь»

 3535

БАРС к Дню Победы: Майя Гуринович, «Огонёк»

 3439

Шествие "Бессмертного полка" в Иванове: прямой эфир