Назначен дополнительный поезд Москва-Кинешма

Для удобства пассажиров в период повышенного спроса на поездки в праздничные дни июня назначается поезд № 674/673 Москва – Кинешма, отправлением из Москвы 10 июня в 00.20, прибытием в Кинешму в эти же сутки в 10.15. Поезд совершит остановку для посадки и высадки пассажиров в Иванове в 06.26-07.18.
В «РЖД» отметили, что в связи с назначением дополнительного поезда Москва – Кинешма, 10 июня изменится расписание пригородного поезда № 6284 Юрьев-Польский – Иваново, отправлением в 04.58: остановка на станции Текстильный в 07.10-07.20, прибытие в Иваново в 07.30.