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Программа Дня города Иваново

Основные мероприятия: что, где, когда
Лента новостей
11.05.2018, 14:27
96 0
Садовую аллею в Иванове превратили в игровую площадку
11.05.2018, 13:47
179 0
Ивановцы взяли «серебро» международного конкурса
11.05.2018, 13:45
805 0
Программа Дня города Иваново
11.05.2018, 13:21
847 0
В Ивановской области в День Победы с кладбища похитили памятник ветерану
11.05.2018, 13:08
550 0
Назначен дополнительный поезд Москва-Кинешма
11.05.2018, 13:01
1325 0
Избран глава Ивановского района на 2018-2021 годы
11.05.2018, 12:49
2208 0
В Иванове молодой человек ушел из общежития и пропал без вести
11.05.2018, 12:31
1161 0
В Ивановской области более 2 тысяч человек погибли от последствий ВИЧ-заражения
11.05.2018, 12:19
769 0
В Иванове состоится турнир по пляжному волейболу
11.05.2018, 11:57
664 0
В Ивановской области «Ночь музеев» наступит раньше, чем во всем мире
11.05.2018, 11:53
1836 0
В Иванове во дворе дома машина сбила 9-летнего мальчика
11.05.2018, 11:38
1168 0
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
11.05.2018, 11:30
2209 2
В Шуе закроют городские парки
11.05.2018, 11:06
969 4
Станислав Воскресенский посадил сосны
11.05.2018, 10:48
836 1
С начала сезона с проезжей части ивановских улиц вывезли 5,5 тысяч кубометров смёта
11.05.2018, 10:29
787 0
Для ивановцев проведут открытые уроки танцев
11.05.2018, 10:18
668 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 11 мая
11.05.2018, 10:13
690 0
В Южском районе произошел лесной пожар
10.05.2018, 20:39
1599 9
ПОСЛУШАЙТЕ! Пиар на Победе: о многочисленных флагах «Единой России» на параде в Иванове
10.05.2018, 19:20
5000 21
В Иванове задержан координатор штаба Навального
10.05.2018, 19:06
8771 28
9 мая командиры-десантники устроили в кафе пьяный дебош, вызвав на подмогу 30 автоматчиков
10.05.2018, 17:21
7253 9
В Иванове будут бороться с ожирением
10.05.2018, 16:44
3223 1
Общедомовые счетчики тепла за счет жильцов, это она выбросила щенка с 5 этажа и увеличится ли пенсия
10.05.2018, 16:26
1787 1
В Ивановской области фермерам выделят 29 млн рублей
10.05.2018, 16:09
1369 0
На параде двойняшек в Иванове на всех желающих будут рисовать шаржи
10.05.2018, 15:33
1050 0
В Иванове пройдут отборочные соревнования WorldSkills Russia по компетенции «Технологии моды»
10.05.2018, 15:22
950 1
Ивановских перевозчиков просят сообщать о замеченных возгораниях сухой травы
10.05.2018, 14:56
1839 3
В Иванове трехлетний мальчик получил травмы головы при падении в автобусе
10.05.2018, 14:39
2236 12
В Иванове задержан сотрудник штаба Навального
10.05.2018, 14:08
2465 1
Еще 4 ивановских двора благоустроят по программе «Комфортная среда»
10.05.2018, 13:48
1501 3
Судебное решение по незаконной агитации в Кинешме в день президентских выборов вступило в силу
10.05.2018, 13:04
4968 1
У задолжавшего 4 млн рублей ивановца изъяли элитный кроссовер
10.05.2018, 12:39
4992 1
Ивановцев приглашают бороться с давлением
10.05.2018, 12:33
3496 2
В усадьбе Севрюговых хотят сделать детский дом творчества
10.05.2018, 12:29
5076 0
Состояние девочки, упавшей с карусели - средней степени тяжести
10.05.2018, 12:05
6806 1
В Ивановской области у водителя «ГАЗели» во время движения случился инсульт
10.05.2018, 11:51
3096 1
В Иванове пройдет молодежный фестиваль «LIFE-4REAL»
10.05.2018, 11:37
2451 1
Рядом с ивановской мэрией ёлки «украшают» мётлами
10.05.2018, 11:20
4869 2
По факту падения ребенка с аттракциона «Вихрь» возбуждено уголовное дело
10.05.2018, 10:47
4579 1
Ивановцам предложат сделать селфи с коровой Ивановной и продегустировать гигантскую булку
10.05.2018, 10:39
4679 1
Пропавшая в Иванове во время прогулки 14-летняя девочка найдена
10.05.2018, 10:29
3580 0
На Шереметевском проспекте в Иванове аварийно отключились светофоры
10.05.2018, 10:25
1566 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 10 мая
10.05.2018, 10:20
3011 1
Станислав Воскресенский встретил в Кинешме четырехпалубник «Георгий Жуков»
10.05.2018, 06:00
4277 3
Доход семьи ивановского губернатора в 2017 году вырос на 0,5 млн.руб.
09.05.2018, 21:16
8525 2
В Ивановской области девочка во время катания вылетела с каруселей на асфальт
09.05.2018, 18:43
14273 1
Бессмертный полк в Иванове: ВИДЕОРОЛИК
09.05.2018, 18:00
7221 26
«БАРС» к Дню Победы: Людмила Дубровская, «Темная ночь»
09.05.2018, 17:00
3535 1
БАРС к Дню Победы: Майя Гуринович, «Огонёк»
09.05.2018, 15:00
3439 0
Шествие "Бессмертного полка" в Иванове: прямой эфир
Программа Дня города Иваново
Основные мероприятия: что, где, когда
11.05.2018, 13:45
805 0

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Стала известна программа основных мероприятий Дня города Иваново, который пройдет 19 мая 2018 года.

 

Шереметев-парк (ул. Наумова, 1)

10.00 Парад детских колясок – 2018 (Авторский проект)

 

пл. Революции

12.00 Торжественное открытие Дня города-2018.

 

Площадка у памятника Борцам революции

10.0 Городская игра «МегаQr» на тему: «Знатоки родной Губернии»

14.00 Развлекательная творческая детская программа «Поколение NEXT»:

- Тематическая концертная программа творческих коллективов учреждений дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений.

- Работа фото-зоны «Иваново Фото-Fest»

 

Площадь Пушкина

13.00-15.30 Сюрпризы от Ростелекома

14.00-18.00 Фестиваль граффити

13.00 Программа национально-культурных автономий и объединений

15.00 Шоу «Парад красоты, моды, молодости»

Музыкальное шоу «Столик на двоих»

Концерт «Bride Town»

22.30 ФЕСТИВАЛЬ Ф Е Й Е Р В Е Р К О В

22.55 Концерт группы «Минус 30»

23.25 Награждение победителей конкурса фейерверков

 

Площадь Пушкина (у кафе «Вернисаж»)

10.00 – 18.00 Молочный дворик. Выставка-продажа ассортимента хлебобулочной продукции от известных пекарен города Иванова: «Марьи Коврижкиной» и «Любимая»

 

Акватория реки Уводь от пл. Пушкина до Соковского моста

13.00 Фестиваль водных видов спорта

14.00 Показательные выступления спортсменов Федерации спорта сверхлегкой авиации

 

Сквер мастеров (у цирка)

10.00 Выставка-продажа изделий мастеров-умельцев и картин художников «Город

мастеров»

10.00 Представление уникального изобретения – латунного жарового «Царь-самовара»

высотой более 2 метров, вмещающего 300 литров воды, занесенного в Книгу

рекордов России как «Самый высокий самовар в России».

 

Музей ситца

10.00 Мастер класс по печатанию ивановского платка «Я колорист»

 

Аптечный переулок

12.00 «Ивановский молодёжный Арт-Арбат»

13.00 Показательные выступления спортсменов восточных единоборств

 

Арт-сквер

13.00 Рок-площадка «Добрый рок «Золотого кольца»

 

Площадь Победы

13.00 Монастырское подворье

 

Площадка у кинотеатра «Современник» (пр. Шереметевский, 85)

11.00 Выставка ретроавтомобилей

14.00 Территория семьи. Парад двойняшек

16.00 Концертная программа

 

Парки города:

«Харинка, им. Революции 1905 года

13.00 – 18.00 Народные гуляния с концертами, играми, конкурсами

 

Парк им. В.Я. Степанова

10.00-18.00 Фестиваль баскетбола 3 х 3

11.00-17.00 Турнир по пляжному волейболу

11.00-18.00 Молодежный фестиваль уличной культуры (стритбол, роллер-фест, творческая программа, пляжный футбол/волейбол, фестиваль экстремальных видов спорта)

 

Городской детский парк

13.00 Блиц-турнир по шахматам

Мастер-класс по робототехнике и программированию

14.00 Соревнования для лиц с ограниченными физическими возможностями

«Твоя параллель»

 

Комплекс уличных тренажёров (Шереметевский пр.)

13.00 «Я - участник ГТО!»

15.00 Турнир по силовому многоборью «Богатырские игры»

 

Сквер Якова Гарелина

13.00 Пленэр (рисуем акварелью на улице).

14.00 Большой концерт воспитанников Центра «Элита» «Хорошие соседи, счастливые

друзья».

15.00 Скрипачи «Santaviolino». Выступление музыкального отделения Центра «Элита».

16.00 «На главной площади с оркестром»

18.00 Пятый открытый конкурс по хастлу "Танцуют все!"

 

Молодёжный сквер (пр. Ленина,114)

15.00 «Сделай жизнь ярче». Концертная программа коллектива «20/14»

 

Исторический троллейбус

15.00 Старт на пл. Пушкина

 

Район ДК Меланжевого комбината (ул. 3-я Сосневская, д. 139)

14.00 Творческая молодёжная площадка «Молодежный miks»

 

ул. Кр.Армии, д.13, этаж 2

10.00 – 16.00 День открытых дверей студии творческого развития «Оперение»

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