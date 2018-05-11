Программа Дня города Иваново

Стала известна программа основных мероприятий Дня города Иваново, который пройдет 19 мая 2018 года.
Шереметев-парк (ул. Наумова, 1)
10.00 Парад детских колясок – 2018 (Авторский проект)
пл. Революции
12.00 Торжественное открытие Дня города-2018.
Площадка у памятника Борцам революции
10.0 Городская игра «МегаQr» на тему: «Знатоки родной Губернии»
14.00 Развлекательная творческая детская программа «Поколение NEXT»:
- Тематическая концертная программа творческих коллективов учреждений дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений.
- Работа фото-зоны «Иваново Фото-Fest»
Площадь Пушкина
13.00-15.30 Сюрпризы от Ростелекома
14.00-18.00 Фестиваль граффити
13.00 Программа национально-культурных автономий и объединений
15.00 Шоу «Парад красоты, моды, молодости»
Музыкальное шоу «Столик на двоих»
Концерт «Bride Town»
22.30 ФЕСТИВАЛЬ Ф Е Й Е Р В Е Р К О В
22.55 Концерт группы «Минус 30»
23.25 Награждение победителей конкурса фейерверков
Площадь Пушкина (у кафе «Вернисаж»)
10.00 – 18.00 Молочный дворик. Выставка-продажа ассортимента хлебобулочной продукции от известных пекарен города Иванова: «Марьи Коврижкиной» и «Любимая»
Акватория реки Уводь от пл. Пушкина до Соковского моста
13.00 Фестиваль водных видов спорта
14.00 Показательные выступления спортсменов Федерации спорта сверхлегкой авиации
Сквер мастеров (у цирка)
10.00 Выставка-продажа изделий мастеров-умельцев и картин художников «Город
мастеров»
10.00 Представление уникального изобретения – латунного жарового «Царь-самовара»
высотой более 2 метров, вмещающего 300 литров воды, занесенного в Книгу
рекордов России как «Самый высокий самовар в России».
Музей ситца
10.00 Мастер класс по печатанию ивановского платка «Я колорист»
Аптечный переулок
12.00 «Ивановский молодёжный Арт-Арбат»
13.00 Показательные выступления спортсменов восточных единоборств
Арт-сквер
13.00 Рок-площадка «Добрый рок «Золотого кольца»
Площадь Победы
13.00 Монастырское подворье
Площадка у кинотеатра «Современник» (пр. Шереметевский, 85)
11.00 Выставка ретроавтомобилей
14.00 Территория семьи. Парад двойняшек
16.00 Концертная программа
Парки города:
«Харинка, им. Революции 1905 года
13.00 – 18.00 Народные гуляния с концертами, играми, конкурсами
Парк им. В.Я. Степанова
10.00-18.00 Фестиваль баскетбола 3 х 3
11.00-17.00 Турнир по пляжному волейболу
11.00-18.00 Молодежный фестиваль уличной культуры (стритбол, роллер-фест, творческая программа, пляжный футбол/волейбол, фестиваль экстремальных видов спорта)
Городской детский парк
13.00 Блиц-турнир по шахматам
Мастер-класс по робототехнике и программированию
14.00 Соревнования для лиц с ограниченными физическими возможностями
«Твоя параллель»
Комплекс уличных тренажёров (Шереметевский пр.)
13.00 «Я - участник ГТО!»
15.00 Турнир по силовому многоборью «Богатырские игры»
Сквер Якова Гарелина
13.00 Пленэр (рисуем акварелью на улице).
14.00 Большой концерт воспитанников Центра «Элита» «Хорошие соседи, счастливые
друзья».
15.00 Скрипачи «Santaviolino». Выступление музыкального отделения Центра «Элита».
16.00 «На главной площади с оркестром»
18.00 Пятый открытый конкурс по хастлу "Танцуют все!"
Молодёжный сквер (пр. Ленина,114)
15.00 «Сделай жизнь ярче». Концертная программа коллектива «20/14»
Исторический троллейбус
15.00 Старт на пл. Пушкина
Район ДК Меланжевого комбината (ул. 3-я Сосневская, д. 139)
14.00 Творческая молодёжная площадка «Молодежный miks»
ул. Кр.Армии, д.13, этаж 2
10.00 – 16.00 День открытых дверей студии творческого развития «Оперение»