Ивановцы взяли «серебро» международного конкурса

Студенты Ивановского колледжа культуры Белова Ксения и Шальнов Михаил стали победителями II Международного хореографического конкурса им. Б.Я. Брегвадзе «Па.RUS», проходившего в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.
В конкурсе заявлено множество номинаций: классический танец, исполнительское мастерство - соло и дуэты, характерный танец, народно-сценический, ансамблевые танцы, танцевальные постановки в современной хореографии - соло, дуэт, ансамбль, искусство балетмейстера.
Наши студенты боролись за победу в номинации «народно-сценический танец», а помогала им наставник, преподаватель Ивановского колледжа культуры, Заслуженный работник культуры РФ Нина Гудкова. В результате Ксения и Михаил завоевали диплом лауреата II степени среди студентов вузов.