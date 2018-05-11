В Иванове игроманка второй раз попалась на организации подпольного клуба

В Иванове возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр по предварительному сговору.
По данным следствия, в период с 6 февраля по 10 мая 2018 года три жительницы областного центра устроили в подвале одного из домов на улице Велижской подпольное игорное заведение. И с февраля по май 2018 года проводили в нем азартные игры для ограниченного круга лиц.
Преступная деятельность женщин была выявлена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области.
«В настоящее время по уголовному делу произведен осмотр места происшествия, обыск по месту жительства организатора незаконного проведения азартных игр, изъято 14 игровых автоматов, тетрадь с записями операторов, мобильные телефоны. Организатор и операторы, обслуживавшие игровые залы, допрошены в качестве подозреваемых, от них получены признательные показания», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Следует отметить, что организатор незаконной игорной деятельности - 46-летняя жительница областного центра - 29 марта 2018 года судом была признана виновной в совершении аналогичного преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.Фото: СУ СК России по Ивановской области