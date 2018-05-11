Ивановцев в День города угостят чаем из огромного Царя-самовара

19 мая, в День города Иваново, в сквере Мастеров около цирка жителям и гостям областного центра будет представлен уникальный объект – огромный латунный жаровый «Царь-самовар». Об этом сообщили в управлении экономического развития и торговли городской администрации.

Самовар высотой более 2 метров вмещает 300 литров воды. В качестве топлива для самовара используются древесные топливные брикеты. «Царь-самовар» занесен в Книгу рекордов России как «Самый высокий самовар в России».

«Чай из такой необычной емкости станет настоящей гастрономической особенностью, - отметили в оргкомитете праздника. - Здесь же можно будет попробовать блины, оладьи и сырники».

«Царь-самовар» будет установлен недалеко от зоны фуд-корта, которая разместиться около цирка. В этой зоне расположатся 12 ресторанов и кафе, которые предложат своим гостям вкуснейшие блюда на мангале (шашлыки из свинины, баранины, птицы, рыбы), овощи на гриле, плов, приготовленный в казане, и много других необычных блюд.

Одним из участников площадки станет ресторан «Gastroли», повара которого планируют угощать посетителей баварскими сосисками и бифштексами на углях. В праздничном меню «Gastroлей» - датский хот дог по оригинальному рецепту и традиционная сербская плесковица (домашний бифштекс на булочке), грузинский и домашний «Лимонад» в удобной упаковке и много другое.

Как уже сообщалось ранее, на площади Пушкина (около кафе «Вернисаж») откроются «Молочный городок» и «Хлебный дворик». Здесь же будет организована торговля самыми разнообразными товарами: мороженое, выпечка, безалкогольные напитки, сувениры, карнавальная продукция, пряники, халва, сахарная вата, попкорн, воздушные шары и многое другое.

«Всего на данной площадке планируется организация около 90 объектов уличной торговли», - уточнили в городском управлении экономического развития и торговли.

Кроме этого, собственные программы в День города готовят торговые центры «Серебряный город», «Ясень» и «Тополь». Детей и взрослых здесь ждет множество развлечений, квестов, перфомансов, мастер-классов и конкурсов с призами.

В частности, в атриуме «Серебряного города» с 13.00 начнет работу детская анимация «ЗаФИКСИруйся в науке», в 14.00 состоится концертно-развлекательная программа «С любовью к городу», а в 16.00 стартует фестиваль «Больших игр»: шашки, твистер, дженга. В «Серебряном парке» на набережной в 12.00 пройдет игра «Тайны Серебряного парка», в 14.00 - шоу Профессора Николя и творческий мастер-класс «Рисуем лето».