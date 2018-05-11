В Ивановской области женщина ответит за членовредительство

Осужденная, отбывая наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в одной из колоний Ивановской области, проглотила кусок металлической проволоки длиной около 13 см. Как потом объяснила женщина, сделала она это, чтобы привлечь к себе внимание со стороны администрации исправительного учреждения и попасть в медучреждение. Проведенная проверка показала, что вред своему здоровью осужденная причинила умышленно. Противоправных действий в отношении неё не совершалось.
Медики проглоченную проволоку достали, женщину вылечили. Однако теперь, по решению суда с нее будет взыскана вся сумма, затраченная на ее лечение. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области, это более 4 тысяч рублей.