Падение ребенка с аттракциона «Вихрь»: первые результаты следствия

Следственные действия по инциденту с упавшей девочкой с карусели в родниковском парке продолжаются. Некоторые подробности сегодня нам смогли сообщить в СУ СК России по Ивановской области.

По предварительной версии следователей, девочка выпала из кресла карусели, соскользнув под цепочкой. Что касается оборудования и механизмов аттракциона «Вихрь», то техника была в исправном состоянии.

Напомним, инцидент произошел 9 мая в Родниках. 11-летняя девочка выпала из кресла карусели «Вихрь» во время движения аттракциона. С черепно-мозговыми травмами ребенка доставили с в областную клиническую больницу. Состояние девочки врачи оценивают как средней тяжести. Заведено уголовное дело.