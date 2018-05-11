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В Иванове на соборной мечети установили мемориальные доски мусульманам - Героям Советского Союза

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В Иванове на соборной мечети установили мемориальные доски мусульманам - Героям Советского Союза
11.05.2018, 15:59
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В Иванове на соборной мечети установили мемориальные доски мусульманам - Героям Советского Союза

В ивановской соборной мечети состоялось торжественное открытие мемориальных досок двум участникам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза – мусульманам, чьи имена связаны с нашим краем. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Ивановской области, директор регионального департамента внутренней политики Евгений Нестеров, председатель Духовного управления мусульман Ивановской области Фярит Ляпин, представители муниципалитетов, диаспор, Дома национальностей, общественность, школьники.

Габибулла Эйнулла оглы Гусейнов – азербайджанец. Кадровый военный, зенитчик, на фронте он – с первых дней войны. Свой боевой счет открыл уже в июне 1941 года, сбив со своими бойцами два вражеских самолета. В 1942 году несколько месяцев проходил службу в Иваново, прикрывая от налетов немецкой авиации важные объекты в городе. С октября того же года – снова на передовой. Погиб в бою 16 апреля 1945 года, не дожив меньше месяца до Победы. Звание Героя Советского Союза Эйнулле Гусейнову было присвоено посмертно в июне 1945 года.

Харун Умарович Богатырев – уроженец Карачаево-Черкессии. В 1927-1931 годах учился на рабфаке в городе Иваново. Здесь же в 1931 году был призван в армию, в 1932-м окончил бронетанковое училище и был направлен на службу в Москву. На фронте – с октября 1942 года. Командовал танковым батальоном, потом танковой бригадой, с боями пройдя до Берлина, неоднократно был ранен. Звание героя Советского Союза удостоен в 1943 году за форсирование Днепра. После Победы Харун Богатырев остался в армии, служил в Германии, преподавал в военной академии в Москве, в Ташкентском танковом училище.

Мемориальные доски Эйнулле Гусейнову и Харуну Богатыреву установлены с внутренней стороны ограды Соборной мечети. Как отметил на церемонии их открытия Евгений Нестеров, увековечивание имен участников и героев Великой Отечественной войны необходимо для сохранения памяти о тех событиях, и играет очень важную роль в патриотическом воспитании молодых людей, которые благодаря таким начинаниям больше узнают историю и осознают значение Победы.

И это только начало системной работы. По словам Фярита Ляпина, впоследствии планируется установить памятные знаки и другим участникам войны – мусульманам, которые наравне со всеми боролись с общим врагом и защищали родину от фашизма.

По материалам Ивановского Дома национальностей
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