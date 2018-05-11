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В регионе проверка объектов с массовым пребыванием людей выявила огромное количество нарушений

Где больше всего проблем с противопожарной безопасностью
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В регионе проверка объектов с массовым пребыванием людей выявила огромное количество нарушений
Где больше всего проблем с противопожарной безопасностью
11.05.2018, 16:13
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В областном центре прокурорская проверка объектов с массовым пребыванием людей выявила большое количество нарушений. В частности, речь идет о противопожарной безопасности в парке «Харинка» и торговом центре «Текстиль Профи».

А рекордсменом среди нарушителей стал спорткомплекс «Форвард» на 6-ой Меланжевой улице. Здесь отсутствует даже инструкция по эвакуации людей при пожаре и действиях персонала, не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителя, а пожарные рукава не присоединены к специальным кранам. Также ширина эвакуационного выхода составляет менее одного метра. Всего перечень нарушений спорткомплекса состоит из 14 пунктов. Но это не единственный объект, который подвергает риску жизни и безопасность горожан.

«В парке «Харинка» руководителем организации не определены порядок и сроки прохождения пожарно-технического минимума. В ТЦ «ТекстильПрофи» на площадках лестничных клеток допущено размещение терминалов, банкоматов, кофейных аппаратов. По результатам указанной проверки в адрес руководителей данных организаций внесены представления с требованием об устранении выявленных прокуратурой района нарушений. В отношении должностных лиц спортивного комплекса "Форвард", парка «Харинка» возбуждены дела об административном правонарушении», - прокомментировал IvanovoNews помощник прокурора Советского района Артем Теснотов.
Всего же на территории Ивановской области было проверено более 257 объектов с массовым пребыванием людей указанной категории. В ходе проверок выявлены многочисленные факты нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Всего в ходе проверки органами прокуратуры области выявлено более 4800 нарушений требований пожарной безопасности, внесено 257 представлений об устранении нарушений закона, 107 из которых рассмотрено, к дисциплинарной ответственности привлечено 113 лиц.

 По фактам выявленных нарушений прокурорами возбуждено 263 дела об административных нарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), по результатам рассмотрения которых к административной ответственности привлечено 85 лиц, 178 дел находятся на рассмотрении.

В суды направлено 3 исковых заявления об обязании устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности, которые находятся на рассмотрении.

Основные нарушения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей выразились в отсутствии на таких объектах первичных средств пожаротушения, загромождение путей эвакуации, ненадлежащая эксплуатация световых приборов.

Повсеместно на объектах с массовым пребыванием граждан отсутствуют инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, программы вводного и первичного инструктажей пожарно-технического минимума. Не организовано в установленном порядке обучение по устройству и эксплуатации средств пожаротушения ответственных за противопожарную безопасность лиц. 

Всего же на территории ивановской области было проверено более 257 объектов с массовым пребыванием людей указанной категории. В ходе проверок выявлены многочисленные факты нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Всего в ходе проверки органами прокуратуры области выявлено более 4800 нарушений требований пожарной безопасности, внесено 257 представлений об устранении нарушений закона, 107 из которых рассмотрено, к дисциплинарной ответственности привлечено 113 лиц.

По фактам выявленных нарушений прокурорами возбуждено 263 дела об административных нарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), по результатам рассмотрения которых к административной ответственности привлечено 85 лиц, 178 дел находятся на рассмотрении.

В суды направлено 3 исковых заявления об обязании устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности, которые находятся на рассмотрении.

Основные нарушения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей выразились в отсутствии на таких объектах первичных средств пожаротушения, загромождение путей эвакуации, ненадлежащая эксплуатация световых приборов.

Повсеместно на объектах с массовым пребыванием граждан отсутствуют инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, программы вводного и первичного инструктажей пожарно-технического минимума. Не организовано в установленном порядке обучение по устройству и эксплуатации средств пожаротушения ответственных за противопожарную безопасность лиц.



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