Жители Наволок собрали для ветеранов продуктовые наборы

В городе Наволоки Кинешемского района уже во второй раз была проведена акция «Добрая покупка». Ранее помощь получили 65 человек: дети-инвалиды и получатели социальных услуг.
В ходе акции каждый житель города, пришедший в магазин за личными покупками, смог оказать посильную помощь, купив любой нескоропортящийся товар и положив его в тележку с табличкой «Добрая покупка». Из собранных продуктов были сформированы продуктовые наборы, которые сотрудники Наволокского комплексного центра соцобслуживания доставили ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проживающим в Наволоках и Кинешемском районе.
Всего было собрано 72 кг продуктов: крупы, консервы, макаронные и кондитерские изделия. Помощь получили 15 ветеранов.