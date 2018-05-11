В продаваемой в Иванове турецкой клубнике нашли живых насекомых

Сотрудники фитосанитарного контроля провели проверку индивидуального предпринимателя, занимающегося реализацией продукции на плодоовощных рынках города Иваново. В частности, на исследование была взята партия клубники турецкого происхождения.
В результате на плодах клубники были выявлены повреждения, характерные для западного цветочного (калифорнийского) трипса, а также живые имаго вредителя, сообщает пресс-служба Управления Россельхозналзора по Костромской и Ивановской областям. Зараженную партию клубники уничтожили.
Для справки:
Калифорнийский цветочный трипс (Frankliniella occidentalis) - насекомое, один из опаснейших вредителей цветов и переносчик вирусов растений. Карантинный объект. Встречаются повсеместно, так как благодаря торговле завезён во многие страны и континенты.
Имаго - взрослая стадия индивидуального развития насекомых и некоторых других членистоногих животных со сложным жизненным циклом.